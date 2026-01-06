Playoffs de la NFL 2026: ¿Dónde y cuándo ver EN VIVO la Ronda de Comodines?

Los partidos de la Ronda de Comodines de la NFL se verán mediante plataformas en streaming y televisión abierta. (Foto: Shutterstock/@nflmx)

La temporada regular de la NFL llegó a su fin y con ella quedó definido el camino rumbo al Super Bowl LX. Tras una Semana 18 cargada de tensión, se confirmaron los 14 equipos que continúan con vida.

La Ronda de Comodines abre oficialmente los playoffs con seis enfrentamientos de eliminación directa, repartidos entre sábado, domingo y lunes. En esta instancia, los equipos ubicados del segundo al séptimo puesto de cada conferencia se juegan su permanencia.

Denver Broncos y Seattle Seahawks llegan a esta etapa con ventaja estratégica, ya que ambos aseguraron el primer lugar de sus respectivas conferencias y, con ello, el descanso en la semana de comodines, por lo cual estarán esperando pacientemente a que dé inicio la Ronda Divisional.

¿Qué equipos están en los playoffs de la NFL? Así quedó la Ronda de Comodines

Con el cierre de la temporada regular, solo 14 de los 32 equipos de la liga mantienen intacto el sueño del campeonato. Siete pertenecen a la Conferencia Americana (AFC) y siete a la Conferencia Nacional (NFC).

En la AFC, los Denver Broncos dominan como el sembrado número uno y esperan a su rival en la siguiente ronda. Detrás de él aparecen:

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Pittsburgh Steelers

Houston Texans

Buffalo Bills

Los Angeles Chargers.

La NFC presenta un escenario igualmente competitivo. Los Seattle Seahawks se adueñaron del primer puesto y aseguraron el descanso, mientras que los equipos que se disputan los boletos restantes a la fase divisional son los siguientes:

Chicago Bears

Philadelphia Eagles

Carolina Panthers

Los Angeles Rams

San Francisco 49ers

Green Bay Packers

Ronda de Comodines EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver los playoffs de la NFL desde México?

La Ronda de Comodines de la NFL 2025-2026 se disputa a lo largo de tres días consecutivos, del sábado al lunes, con partidos que concentran la atención total de los aficionados.

En México, los encuentros podrán seguirse en vivo tanto por plataformas de streaming como por televisión abierta y de paga. A continuación te dejamos toda la información para ver los seis partidos de la Ronda de Comodines.

¿Cómo se juegan los playoffs de la NFL?

Los playoffs de la NFL comienzan con la Ronda de Comodines, en donde solo ocho equipos avanzan a la siguiente fase: la Ronda Divisional, programada para jugarse el sábado 17 y domingo 18 de enero, en la cual se integran los campeones de conferencia.

Posteriormente, los ganadores acceden a los Campeonatos de Conferencia, que se celebran el domingo 25 de enero y definen a los monarcas de la AFC y la NFC. Estos dos equipos serán los encargados de disputar el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero en el Levis Stadium de Santa Clara, California. Aquí te dejamos las fechas clave de los playoffs de la NFL.

Ronda de Comodines : 10 al 12 de enero del 2026

: 10 al 12 de enero del 2026 Ronda Divisional : 17 y 18 de enero del 2026

: 17 y 18 de enero del 2026 Campeonato de Conferencia : 25 de enero del 2026

: 25 de enero del 2026 Super Bowl LX: 8 de febrero del 2026

Hasta entonces, cada ronda pondrá a prueba la capacidad de los equipos para manejar la presión, minimizar errores y sostener el nivel cuando la temporada se decide en un solo partido.