Patriots, Bills, Broncos y más: ¿Qué equipos clasifican a los playoffs de la NFL camino al Super Bowl 2026?

Así quedaron los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl 2026. (Foto: NFL/Shutterstock)

La semana 18 de la NFL terminó y no se trató de una jornada más porque se definieron los equipos que pasaron a los playoffs rumbo al Super Bowl 2026.

El último boleto se definió entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens en un juego donde también se compitió por el primer lugar de la AFC Norte.

La primera etapa de los playoffs de la NFL es la Ronda de los Comodines, en la cual los Seattle Seahawks y los Denver Broncos descansan tras convertirse en campeones de sus respectivas conferencias.

El último boleto a los playoffs se disputó entre los Ravens de Baltimore y los Steelers de Pittsburgh. (Foto: AP) (Stephanie Scarbrough/AP)

¿Quiénes son los equipos clasificados a los playoffs de la NFL?

La temporada regular de la NFL 2025-2026 terminó y de los 32 equipos que luchan por un lugar en las etapas finales, solamente pasaron 14.

Estas escuadras continúan en la lucha por el sueño de llegar (y ganar) el Super Bowl LX (2026), celebrado desde el Levi’s Stadium , California, en Santa Clara, casa de los 49ers de San Francisco.

Los equipos clasificados por conferencia son los siguientes:

Conferencia Americana

Denver Broncos

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Pittsburgh Steelers

Buffalo Bills

Los Angeles Chargers

Conferencia Nacional

Seattle Seahawks

Chicago Bears

Philadelphia Eagles

Carolina Panthers

Los Angeles Rams

San Francisco 49ers

Green Bay Packers

Los Seahawks de Seattle ganaron la NFC tras vencer a los 49ers de San Francisco. (AP Photo/Jacob Kupferman) (Jacob Kupferman/AP)

¿Cómo quedan los cruces de la Ronda de Comodines de los playoffs de la NFL 2026?

La Ronda de comodines es la primera etapa de eliminación camino al Super Bowl LX, donde se enfrentan los equipos dentro de su conferencia para eliminarse entre sí.

Únicamente pasan 3 de cada una de las conferencias a la siguiente etapa, en la cual los espera el campeón. Estos son los encuentros con sus respectivos horarios (todos en tiempo del centro de México):

Conferencia Americana

New England Patriots (2) vs. Los Angeles Chargers (7) : Domingo 11 de enero a las 7:15 p.m.

: Domingo 11 de enero a las 7:15 p.m. Jacksonville Jaguars (3) vs. Buffalo Bills (6) : Domingo 11 de enero a las 12:00 p.m.

: Domingo 11 de enero a las 12:00 p.m. Pittsburgh Steelers (4) vs. Houston Texans (5): Lunes 12 de enero a las 7:15 p.m.

En espera se encuentran los Denver Broncos, quienes clasifican directamente a la Ronda Divisional gracias a su primer lugar en la AFC.

Conferencia Nacional

Chicago Bears (2) vs. Green Bay Packers (7) : Sábado 10 de enero a las 7:00 p.m.

: Sábado 10 de enero a las 7:00 p.m. Philadelphia Eagles (3) vs. San Francisco 49ers (6) : Domingo 11 de enero a las 3:30 p.m.

: Domingo 11 de enero a las 3:30 p.m. Carolina Panthers (4) vs. Los Angeles Rams (5): Sábado 10 de enero a las 3:30 p.m.

Los Seattle Seahawks pasan directamente a la Ronda Divisional al convertirse en los campeones de la NFC.

El Super Bowl LX (2026) se lleva a cabo en la casa de los 49ers de San Francisco. (AP Foto/Eakin Howard) (Eakin Howard/AP)

¿Cuándo se juegan las rondas divisionales y los campeonatos de conferencia?

Las Rondas Divisionales son el siguiente escalón en los playoffs de la NFL y posteriormente llegan los Campeonatos de Conferencia, antesala del Super Bowl.

Las Rondas Divisionales están programadas para los días sábado 17 y domingo 18 de enero, donde se enfrentan entre sí 8 equipos.

Los mejores 4 pasan al Campeonato de Conferencia, donde se proclama al campeón de la AFC y de la NFC. Los juegos se llevan a cabo el domingo 25 de enero.

Los dos ganadores pasan al Super Bowl 2026, que se celebra el domingo 8 de febrero, donde se conoce al vencedor de la edición LX.