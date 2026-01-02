Más de 5 mil pesos: ¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de Julio César Chávez Jr. y dónde comprarlos?

Julio César Chávez Jr. se prepara para su regreso al ring luego de ser extraditado a México. (Foto: Cuartoscuro/IAGEmini)

¡Suena la campana! Julio César Chávez Jr. regresa al ring y ya está activa la venta de los boletos para la pelea del boxeador mexicano, la cual ocurre mientras está bajo investigación de las autoridades mexicanas y en libertad provisional.

El hijo de JC Chávez sube al cuadrilátero por primera vez desde su combate contra Jake Paul en Estados Unidos y unos días después fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Pero la próxima pelea de Julio César Chávez ahora es en territorio mexicano y a semanas de que ocurra se confirmaron los costos y zonas del inmueble que alberga el evento deportivo.

Julio César Chávez papá confirmó el regreso de Jr. al ring. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo y dónde es la pelea de Julio César Chávez Jr.?

El primer adelanto del combate del boxeador mexicano lo dio su papá en un breve encuentro con distintos medios de comunicación, pero posteriormente tuvo que modificar la fecha.

Fue así como se confirmó que la pelea de JC Chávez Jr. y de su hermano Omar (cada uno con su propio rival) es el sábado 24 de enero de 2026. El evento comienza a partir de las 5:00 p.m. y las puertas del recinto abren una hora antes.

La sede para el enfrentamiento pugilístico es en la Arena Potosí, con dirección en Avenida Simón Díaz, número 245, colonia Satélite, en San Luis Potosí.

¿Cómo comprar boletos para la pelea de Julio César Chávez Jr. en México?

Si bien puedes acudir a la taquilla del inmueble para adquirir tus boletos para el evento de Chávez Jr., también tienes la posibilidad de comprarlos en línea.

En este caso debes ingresar a la página XTicket y ubicar el evento “Dinastía Chávez”, donde se desglosa la opción para comprarlos.

Al dar clic se desglosa el mapa del recinto y debes elegir una zona para continuar con el proceso. Es necesario destacar que el sitio web solicita un registro previo y la creación de una cuenta digital y para ello solo necesitas ingresar un correo electrónico y tu contraseña.

¿Cuánto cuestan los boletos para la pelea de Julio César Chávez Jr.?

Las cuatro zonas disponibles para asistir a la próxima pelea de Julio César y Omar Chávez tienen un costo diferente y son los siguientes:

Vip: $5,130 MXN

Ring Side General: $3,650 MXN

Platino: $910 MXN

Oro $515 MXN

Toma en cuenta que se debe sumar una cantidad fija al total de la compra (y no por boleto) al momento de pagar, pero de acuerdo con información de la boletera esta cifra cambia al depender del evento en cuestión.

¿Quiénes son los rivales de los hijos de Julio César Chávez en sus próximas peleas?

Julio César Chávez Jr. se enfrenta a Ángel Julián, un boxeador de origen argentino que previo al combate con el mexicano ostenta una marca de 10 victorias, 1 derrota y 1 empate (10-1-1), con 4 nocauts.

En el caso de Omar Chávez sube al ring para disputar un combate contra el experimentado José Miguel Torres, de origen colombiano. El pugilista cuenta con una marca de 40 victorias y 23 derrotas durante su carrera de más de 20 años.