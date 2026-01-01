Anthony Joshua sale del hospital tras accidente automovilístico: ‘Con el corazón encogido por sus amigos’

El boxeador Anthony Joshua sufrió un accidente automovilístico en Nigeria, en el cual él resultó lesionado y murieron dos de sus amigos cercanos. Tras ser internado de urgencia, el excampeón mundial de los pesos pesados salió del hospital este miércoles.

El anuncio fue realizado por Gbenga Omotoso, comisionado de Información del estado de Lagos, a través de la red social X: “Anthony Joshua fue dado de alta a última hora de la tarde (del miércoles). Aunque con el corazón encogido y lleno de emociones por la pérdida de sus dos amigos íntimos, se le consideró clínicamente apto para recuperarse en casa”.

Posteriormente, Joshua acudió junto a su madre a una funeraria en Lagos para rendir homenaje a los cuerpos de los dos fallecidos antes de su repatriación.

“Como se informó, Anthony fue dado de alta del hospital anoche y permanecerá en Nigeria durante los próximos días”, dijo su promotor Matchroom Boxing a la agencia AP.

En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en la escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Federal Road Safety Corps vía AP) (AP)

¿Cómo fue el accidente de Anthony Joshua?

El accidente de Anthony Joshua ocurrió mientras estaba de vacaciones en Nigeria tras ganar la pelea contra Jake Paul por nocaut en el sexto asalto.

El incidente ocurrió el lunes en la autopista Lagos-Ibadan, una de las principales vías que conectan el estado de Ogun con la ciudad de Lagos. Según las autoridades de tránsito, el vehículo en el que viajaba el boxeador se impactó contra un camión estacionado a un costado de la carretera.

Joshua viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Lexus, acompañado por otras personas. En el choque fallecieron dos de sus asociados: Sina Ghami, su entrenador de fuerza y acondicionamiento, y Latif ‘Latz’ Ayodele, quien también formaba parte de su equipo de trabajo. Poco antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron videos jugando tenis de mesa.

Testigos citados por el diario local The Punch señalaron que el boxeador iba sentado en los asientos traseros del vehículo, mientras que el conductor y otro acompañante murieron en el lugar del impacto. El equipo de seguridad de Joshua circulaba detrás del automóvil al momento del accidente.

La parte trasera dañada de un camión pesado se ve al costado de la carretera en el lugar del accidente tras ser impactado por una camioneta todoterreno que transportaba al excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua. (Foto: EFE/EPA/EMMANUEL ADEGBOYE).

Las versiones oficiales sobre las causas del choque incluyen un posible exceso de velocidad, una maniobra de adelantamiento y un neumático reventado, factores que habrían provocado la pérdida de control del vehículo antes de colisionar con el camión estacionado. Las investigaciones continúan a cargo del Cuerpo Federal de Seguridad Vial y la policía del estado de Ogun.

Tras el impacto, Anthony Joshua fue trasladado a un hospital de Lagos, donde recibió atención médica. Las autoridades confirmaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida, aunque no se difundieron detalles específicos sobre la naturaleza de las mismas.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron al boxeador siendo auxiliado por su equipo de seguridad tras el choque. Posteriormente, fue retirado del lugar para recibir atención médica especializada.

Incluso Jake Paul reaccionó al accidente de su rival en X: “La vida es mucho más importante que el boxeo. Estoy orando por las vidas perdidas, por AJ y por todos los impactados por este desafortunado accidente”.

Anthony Joshua noqueó al youtuber Jake Paul en 6to asalto y ganó la pelea en la división de los pesados (AP Foto/Lynne Sladky). (Lynne Sladky/AP)

¿Quién es Anthony Joshua?

Anthony Joshua, de 36 años, tiene una estrecha relación con Nigeria. Es hijo de padre británico y madre nigeriana, y vivió en el país africano hasta los 12 años, cuando se mudó con su familia al Reino Unido. Además, posee la nacionalidad nigeriana y asistió brevemente a un internado en el país durante su infancia.

Anthony Joshua inició su camino en el boxeo a los 18 años, luego de destacar previamente en disciplinas como atletismo y fútbol americano. Cuatro años después, alcanzó reconocimiento internacional al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la categoría de más de 91 kilogramos.

Desde su debut profesional, Joshua ha disputado 32 peleas, con un récord de 29 victorias, de las cuales 26 han sido por nocaut, además de cuatro derrotas. A lo largo de su carrera, fue campeón mundial unificado del peso pesado y uno de los nombres más visibles de la división durante la última década.

La pelea contra Jake Paul, el 19 de diciembre, marcó el regreso de Joshua a los cuadriláteros tras un descanso de 15 meses. Antes del accidente, su entorno contemplaba un posible combate ante Tyson Fury, como parte de los planes tras su reciente regreso al ring, aunque no se han anunciado fechas ni acuerdos oficiales.

Con información de EFE y AP.