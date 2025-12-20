‘Me dieron una paliza’: Jake Paul se somete a cirugía por fractura tras pelea con Anthony Joshua

Jake Paul tendrá que llevar una dieta de solo líquidos a lo largo de siete días, luego de la operación. (Foto: Cortesía Netflix Press)

¡No fue la noche de Jake Paul! Luego de que perdió la pelea en contra del boxeador profesional Anthony Joshua — quien lo noqueó en el sexto round— el youtuber informó que se sometió a una cirugía a causa de las lesiones del encuentro.

El boxeador, quien llegó al combate tras un triunfo sobre el mexicano Julio César Chávez Jr., compartió en sus redes sociales la imagen de una radiografía a la que agregó: “Doble fractura de mandíbula”.

Un diagnóstico que ya se pronosticaba, puesto que tras el derechazo de Anthony Joshua que puso fin al sueño de Paul de ganar la pelea de peso pesado, el mismo Jake dijo en una entrevista: “Creo que tengo la mandíbula rota”.

¿Qué le pasó a Jake Paul tras la pelea contra Anthony Joshua?

Anthony Joshua terminó el combate de peso pesado con un poderoso golpe a la mandíbula de Paul, enviando al estadounidense a la lona por cuarta y última vez. Paul recibió el conteo mientras luchaba por ponerse de pie.

Luego del encuentro, Paul brindó algunas declaraciones, a pesar de tener sangre en la boca, en donde admitió que el boxeador, conocido por ser uno de los mejores golpeadores, había demostrado su superioridad en todo el combate.

“Me siento bien, fue divertido. Me encanta este deporte. Lo di todo... Me lo pasé genial. Anthony es un gran luchador, me dieron una paliza, pero de eso se trata este deporte. Por cierto... (mi mandíbula) definitivamente está rota”, comentó.

Jake Paul tuvo que acudir al hospital tras la pelea con Anthony debido a que se fracturó la mandíbula. (Foto: Captura de pantalla)

Luego de la pelea, Jake fue la gran ausencia en la conferencia de prensa; sin embargo, Nikisa Bidarian, directora ejecutiva de la promotora de Paul, explicó que el youtuber estaba bien, pero que sería revisado por los médicos de una clínica.

“Está bien. Condujo hasta el hospital. Una fractura de mandíbula es muy común en los deportes, particularmente en el boxeo”, comentó, de acuerdo con declaraciones retomadas por Sky Sports.

Poco después, él compartió la radiografía en la cual detalló que la fractura había sido doble, aunque dejó ver que tenía buen ánimo al bromear pidiendo una pelea más, pero ahora con el mexicano Saúl Álvarez: “Denme al ‘Canelo’ en diez días”.

¿Cómo está Jake Paul tras la cirugía?

Horas más tarde, Jake Paul compartió un breve comunicado mediante su cuenta de X en donde explicó que tuvo que someterse a una cirugía para tratar la fractura que sufrió a causa de la pelea.

Recibir el tratamiento adecuado para una fractura de mandíbula es importante, debido a que esta lesión puede afectar la capacidad para comer, hablar y respirar de las personas, además si no se atiende es posible que sane de manera incorrecta, lo que dañará su funcionamiento, de acuerdo con Cleveland Clinic.

El portal especializado en salud agrega que en el caso de fracturas de mandíbula graves como la que sufrió Jake Paul se deben colocar placas o barras metálicas en la zona fracturada para que el hueso sane en su lugar.

En su cuenta de Instagram el boxeador subió imágenes de su mandíbula, en las cuales se pueden ver las placas metálicas que se le colocaron; además, añadió que la operación fue un éxito.

“Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. (Siento) mucho dolor y rigidez”, dijo y agradeció al Hospital Universitario de Miami, en donde lo atendieron tras la pelea.

Jake Paul añadió que por ahora deberá llevar una dieta de solo líquidos durante siete días como parte de su recuperación. Cleveland Clinic explica que una mandíbula puede tardar semanas en sanar.

Anthony Joshua golpea a Jake Paul durante su pelea en la división de los pesados, el viernes 19 de diciembre de 2025 en Miami (AP Foto/Lynne Sladky) (Lynne Sladky/AP)

Por ahora, el youtuber afirmó que se tomará el tiempo necesario para su recuperación: “Vamos a curar la mandíbula rota, pelear con alguien de mi peso e ir por el título mundial de peso crucero. Voy a tomarme un pequeño descanso”, comentó cuando la pelea acabó.

A pesar de los resultados, Anthony Joshua dijo: “Jake Paul lo ha hecho realmente bien esta noche, mis respetos. Se levantó una y otra vez. Lo respeto por intentarlo. Pero enfrentó esta noche a un boxeador de verdad”.