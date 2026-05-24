‘México no es colonia de nadie’: ¿Cuándo y dónde será el festejo de Sheinbaum a dos años de su triunfo?

La presidenta Claudia Sheinbaum, desde la tierra natal de su mentor Andrés Manuel López Obrador, convocó a sus simpatizantes a participar el domingo 31 de mayo en cada uno de los mítines que se realizarán en cada plaza de las 32 entidades de la República para celebrar el segundo aniversario como presidenta de México y, sobre todo, defender la cuarta transformación y la soberanía nacional.

Sheinbaum llama a defender a México de la oposición y los extranjeros

“México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie, México, a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, soltó al encabezar un mitin en el estadio de béisbol Salomón Quintero, en Teapa, Tabasco, donde se lanzó contra “los gobiernos del PAN” y la oposición que, advirtió, quiere regresar por “sus fueros” y defendió las políticas de “el mejor presidente que ha tenido nuestro país López Obrador”.

“Todo eso son conquista del pueblo, no crean que ya está dado y nada más, siempre pueden regresar otros gobiernos, porque los del pasado están atentos, tienen muchos medios de comunicación, ahora mucho impacto en las redes sociales, porque pagan muchos bots para hablar mal del gobierno, para hablar mal de lo que está pasando, muchas noticias falsas”, instigó de cara a las elecciones intermedias del 2027.

Alertó a sus simpatizantes que no solo el PAN trajo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para hacerle un homenaje a Hernán Cortés a quien acusó de “exterminar a muchos pueblos”, sino además en Estados Unidos hay organizaciones que no les gusta que en México haya un gobierno que le hace caso al pueblo y no a gobiernos extranjeros.

Convoca Sheinbaum a festejar su segundo aniversario como presidenta

“Todo eso hay que estar muy atentos. Quiero hacerles una invitación: el próximo 2 de junio se cumplen dos años del triunfo del segundo piso de la cuarta transformación, ya vamos a cumplir dos años que ganamos la Presidencia de la República, entonces platicando con muchos compañeros, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad en cada plaza de las 32 entidades de la República, vamos a conectarnos para que se escuche el informe.