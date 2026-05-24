Vive el Mundial 2026 con estilo: Familias de Atenco fabrican tenis artesanales a costos accesibles

Con materiales 100 por ciento mexicanos, 14 artesanos del municipio de San Mateo Atenco, en el Valle de Toluca, Estado de México, elaboran a mano tenis unisex de los números 22 al 26, con motivo del Mundial 2026.

Entre lo atractivo del calzado es su comodidad al caminar y precio que oscila los 700 pesos.

La empresaria desde hace 14 años, Stella Escalera Leyva, refirió que, junto con su esposo Sandro Escutia León, desarrollaron a inicios de año el diseño en colores blanco y negro con vivos patrios.

En el taller dan empleo a 14 personas, logrando el objetivo de promover el consumo local y dar trabajo a sus paisanos como son cosedores, montadores, cortadores, empacadores y quienes terminan el bonito calzado deportivo.

“Que la gente sepa que comprar un zapato artesano es lo mejor que hacer para apoyar en sus ingresos a las familias mexicanas. En San Mateo Atenco el zapato es fabricado con mucho cariño, siempre pensamos en la economía de la gente”, acotó la mujer emprendedora.

Las familias de Atenco dependen del negocio del calzado. (Especial)

Así se fabrican los tenis mundialistas en Atenco

Para que un par de tenis conmemorativo del Mundial de la FIFA 2026, sea del gusto de las personas, son cinco procesos complejos que se hacen, indicó Escutia León.

“Lleva cinco procesos, se empieza con el pedir la materia prima, después viene el cortado, sigue un rayado que es para el marcado donde se van a hacer las costuras, posteriormente se manda con las personas que se encargan de hacer el cocido para armar el calzado y posteriormente se pasa a una persona que lo monta y se encarga de darle forma al tenis y posteriormente es el pegado de suelas”, detalló el empresario.

En tanto, el artesano Óscar Juárez Castro, con sus 10 años de experiencia, indicó que al día se producen 30 pares de tenis para lucir en el próximo Mundial 2026 en México.

“Hay cinco pasos para terminar un zapato, el primer paso es ponerle la plantilla, luego se limpia el zapato, se le quita el cemento, luego se le pone papel, luego se le pone la agujeta negra, se cepilla y se encaja”, indicó el muchacho.

En el municipio de San Mateo Atenco son mil 300 familias las que dependen directamente de la industria del calzado y las 14 dedicadas a la fabricación del tenis alusivo al próximo mundial de fútbol venden el vistoso producto en las plazas azul y naranja, de la misma demarcación.