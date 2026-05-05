Las franquicias y el mundial en México

El Mundial de Fútbol no solo es el evento deportivo más importante del planeta; también representa una oportunidad económica, social y empresarial de gran alcance. De cara a la próxima Copa del Mundo, en la que se celebrarán partidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la industria de las franquicias se encuentra ante uno de los escenarios más relevantes de los últimos años.

Más allá de las sedes oficiales, muchas otras ciudades del país ya se están preparando para albergar eventos relacionados con el Mundial. Las franquicias mexicanas tienen una posición privilegiada para capitalizar el flujo de visitantes nacionales y extranjeros, ofreciendo experiencias de calidad, con calidez, eficiencia y ese sello cultural que hace de México un destino único.

Franquicias listas para recibir al mundo

Desde hace meses, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) ha llevado a cabo labores de cabildeo y diálogo con autoridades, con el objetivo de asegurar condiciones propicias para el sector. Si bien el entorno nacional presenta retos evidentes, el mensaje desde la industria es claro: las franquicias están listas.

Sectores como alimentos y bebidas, comercio al detalle, entretenimiento, moda, textiles y accesorios, industria automotriz y servicios generales han redoblado esfuerzos. Hay inversiones en promociones, adecuación de espacios, capacitación permanente y, de manera muy relevante, formación en idiomas para colaboradores, particularmente en inglés. La meta es clara: brindar experiencias memorables a los visitantes y acompañar la fiesta del fútbol con el inconfundible toque mexicano.

Mucho más que negocio: un mensaje-país

En paralelo, la iniciativa privada ha comenzado a impulsar festejos y activaciones patrocinadas por franquicias, integrando talentos regionales y actividades culturales. Estos esfuerzos no solo buscan “calentar el ambiente” rumbo al Mundial, sino también enviar un mensaje poderoso: México es mucho más que los titulares negativos, y las franquicias somos parte activa de la solución.

Participar en eventos locales, ofrecer descuentos y beneficios en puntos de venta, generar alianzas y ventas cruzadas entre marcas, así como desarrollar concursos y dinámicas para atraer consumidores, serán estrategias muy importantes para aprovechar este momento histórico.

Impacto en la economía real

Aunque las franquicias del sector turístico —hoteles, agencias de viajes y restaurantes— figuran entre las más favorecidas, el impacto va mucho más allá. El Mundial activa la economía doméstica: genera empleo, incrementa ingresos y dinamiza el consumo cotidiano.

Esa derrama económica se traduce en algo muy concreto: colaboradores y franquiciatarios con mayores recursos para consumir más y mejor. Existen desde servicios para mascotas, lavandería y cuidado personal, hasta renta de vivienda, educación complementaria, idiomas, deporte y tecnología para sus hijos. Aprovechar correctamente un Mundial en casa puede convertirse en uno de los motores más sanos para la economía local.

El ánimo también cuenta

Ojalá que esa alegría tan característica de los mexicanos —esa que recordamos con especial nostalgia desde el Mundial de 1986— se renueve y se fortalezca. Que este evento sea una vitrina del México real: el México trabajador, hospitalario y optimista en el que creemos y convivimos la mayoría.

Y, por supuesto, ojalá llegue el anhelado quinto partido. Las probabilidades existen y, aunque el análisis deportivo corresponde a los expertos, el efecto emocional sería innegable. Un México feliz es un México que consume, que invierte y que construye, y ese es precisamente el entorno en el que las franquicias crecen.

Como sector, las franquicias mexicanas tienen mucho que mostrar. Este Mundial puede convertirse en una plataforma excepcional para que muchas marcas inicien su camino hacia la internacionalización. El escaparate es inmejorable y pocos momentos reúnen tantas miradas como una Copa del Mundo.

Aún quedan unas semanas por delante. El reto es claro: mantener el rumbo, capitalizar las oportunidades y demostrar que, cuando se alinean visión, preparación y entusiasmo, el Mundial puede ser mucho más que fútbol. Puede ser un verdadero detonador de desarrollo para México y sus franquicias.