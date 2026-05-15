Desinterés en el Mundial

Amenos de un mes de que arranque la Copa del Mundo de futbol, la mayoría de las y los mexicanos está desinteresada en el evento deportivo.

Y no sólo eso. Comparado con el nivel de interés que había en los dos Mundiales previos, Rusia 2018 y Qatar 2022, este Mundial 2026, con sedes norteamericanas en Canadá, Estados Unidos y México, ha captado menos interés.

Así lo muestran las encuestas de El Financiero realizadas los meses previos inmediatos al arranque del certamen deportivo en esos tres años.

En mayo de 2018, por ejemplo, dos meses antes del arranque del Mundial de la FIFA en Rusia, 31 por ciento de las personas entrevistadas dijo estar muy o algo interesada en el evento.

Al mes siguiente, en junio, poco antes de iniciar el Mundial, esa proporción que dijo estar muy o algo interesada creció ligeramente a 37 por ciento.

Cuatro años después, en noviembre de 2022, 50 por ciento dijo estar muy o algo interesado en el Mundial de Qatar: la mitad de la población. No obstante, en una encuesta de diciembre de 2022, justo antes de iniciar el certamen, el interés había bajado a 39 por ciento.

Las encuestas de este 2026 indican que hace un mes, en abril, 34 por ciento de las personas dijo estar muy o algo interesada en el Mundial, pero a un mes de su arranque, de acuerdo con una nueva encuesta realizada este mayo, el interés bajó a 29 por ciento.

Esto significa que, comparativamente, el interés hoy en el Mundial de futbol es 10 puntos menos de lo que se registró hace cuatro años respecto del evento en Qatar, y ocho puntos menos que lo que se vio hace ocho años antes del inicio del Mundial en Rusia.

Al parecer, la Copa del Mundo en esta sede “local” compartida no ha prendido como quizás se esperaba.

La encuesta no ofrece preguntas para entender las posibles razones de este creciente desinterés, pero algunas sospechas se centran en las actitudes del momento hacia Estados Unidos y su presidente, no muy favorables, al tema de precios, y al hecho de que las sedes y los partidos en México serán algunos cuantos.

Por cierto, habrá que medir la imagen de la FIFA, pero es factible que el premio de la paz que su presidente le dio al mandatario estadounidense también haya tenido un poco de afectación en el interés mundialista.

Cualesquiera que sean las razones, es posible que una vez que arranque el certamen deportivo veamos más involucramiento de los fans, lo cual puede impactar la actividad económica y la convivencia social, así como el consumo de memorabilia, aunque por ahí alguien me comentó su impresión de que los álbumes de estampitas tampoco han tenido la misma recepción que en mundiales anteriores.

Por lo pronto, quienes dicen estar más interesados en el Mundial que arranca a principios de junio son los hombres, el segmento de edad mediana y la clase media.

De acuerdo con la encuesta, el nivel de interés entre hombres alcanza 35 por ciento, y entre las mujeres 24 por ciento.

Por grupos de edades, los que tienen entre 30 y 49 años se interesan más, con 34 por ciento: básicamente los millennials y el segmento de la generación X más joven.

Entre los que tienen de 18 a 29 años, la generación Z, el interés en el Mundial baja a 28 por ciento, mientras que entre las personas mayores de 50 años, el interés baja a 26 por ciento.

El sondeo revela que quienes dicen ser de clase media expresan un interés de 38 por ciento en el Mundial, cifra que baja a 24 por ciento entre la clases bajas.

Mientras vemos si el ánimo mundialista mejora en las próximas semanas, valga decir que la encuesta ya arroja favoritos entre las y los mexicanos: 14 por ciento cree que la Copa del Mundo la ganará Brasil y 13 por ciento cree que la ganará Argentina.

El 8 por ciento ve a España como ganador del Mundial, mientras que 7 por ciento sueña con México campeón, y otro 7 por ciento ve a Francia recuperar la corona que ganó en Rusia.

Un 3 por ciento señala a Alemania, mientras que 1 por ciento mencionó a Inglaterra, mismo porcentaje que ve posible que Uruguay se lleve la Copa.

No hubo menciones a los Países Bajos o a Portugal, selección que vino sin Cristiano Ronaldo a la apertura del estadio en la Ciudad de México. Veremos si estos pronósticos se cumplen.