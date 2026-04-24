La generación Z y Palestina

En días recientes, una encuesta de la cadena de televisión estadounidense NBC mostró que la opinión pública en Estados Unidos está dividida a mitades en el conflicto Israel-Palestina, con una mitad expresando simpatías hacia Israel y la otra mitad hacia Palestina.

Como suele ser el caso en temas de opinión y posturas ciudadanas, la división partidista está muy clara: las personas entrevistadas que son simpatizantes del Partido Republicano se inclinan mucho más hacia Israel, en razón de 4 a 1 respecto de Palestina, mientras que las personas de orientación demócrata se inclinan hacia Palestina en razón de 3 a 1 sobre Israel.

Pero el dato más noticioso y que estuvo dando vueltas en las redes fue que entre la generación Z predomina la simpatía hacia Palestina, con un 74 por ciento de las personas de esa generación expresando una postura favorable a los palestinos, y 26 por ciento con puntos de vista más favorables hacia Israel.

La gran mayoría de las y los jóvenes de la genZ en Estados Unidos son pro Palestina, según el estudio.

Algo similar sucede en México entre las generaciones, según la encuesta nacional de El Financiero realizada en el mes de marzo.

Como reporté en este espacio el pasado 10 de abril (“La situación internacional y la identidad ideológica”), la mayoría de las personas en México mantiene una postura neutral respecto al conflicto israelí-palestino.

Pero entre aquellos que sí toman una postura, 6 por ciento manifestó su apoyo a Israel y 13 por ciento expresó su apoyo a Palestina.

Según la encuesta de El Financiero, el apoyo a Palestina es más alto que el apoyo a Israel entre las diferentes generaciones, pero alcanza su nivel más alto precisamente entre la generación Z, cuyo segmento adulto hoy tiene entre 18 y 29 años de edad.

En otras palabras, la generación Z en México es la generación más pro Palestina, con 23 por ciento de apoyo, comparado con 12 por ciento entre la generación X, 9 por ciento entre los millennials, y apenas 6 por ciento entre los baby boomers.

Habrá que dar seguimiento para ver si alguna de estas posturas cambia o si hay tendencia a una menor neutralidad, pero por lo pronto, las encuestas en México confirman lo que se vio en Estados Unidos: la genZ es la más pro Palestina de las generaciones.

Son más los jóvenes que apoyan a Palestina que a Israel. (El Financiero)

Trump a la baja

Y hablando de Estados Unidos, las encuestas más recientes están mostrando que la aprobación a Donald Trump está en sus niveles más bajos en lo que va de su segundo mandato. El promedio de Nate Silver arroja 39 por ciento de aprobación y 58 por ciento de desaprobación, mientras que RealClearPolitics da 40 y 58 por ciento, respectivamente.

Ambos promedios incluyen encuestas como la de AP/NORC, realizada entre el 16 y el 20 de abril, que marcó una aprobación de apenas 33 por ciento y una desaprobación de 67 por ciento.

El presidente está volando bajo y la situación en Irán tan solo parece abonar a la caída en popularidad.

Aunque esto no es nuevo para Trump: en 2025 inició un poco más alto que en 2017, pero su popularidad ha seguido una trayectoria muy similar a la del primer año de su primer mandato, es decir, a la baja, hasta ahora.

Después sus índices de popularidad rebotaron y se estacionaron en los 40 por ciento.

Veremos si el rebote se repite en algún momento de este, su segundo año de gobierno. Aunque, de nuevo, la situación en Irán (o debiera decir, en Ormuz, palabra que ocupa un lugar predominante en la cobertura noticiosa actual), parece estar bloqueando la recuperación en su apoyo, por el momento.