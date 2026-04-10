La situación internacional y la identidad ideológica

Ante las tensiones y conflictos internacionales, la mayoría de la opinión pública mexicana adopta una postura neutral. Pero las minorías que sí toman una postura de apoyo a alguna de las partes de conflicto parecen tomarla de manera compatible con su orientación o identidad ideológica.

De acuerdo con la encuesta nacional de El Financiero realizada en el mes de marzo, 76 por ciento de las 800 personas entrevistadas dijo tener una postura de neutralidad en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Tres cuartas partes de la población entrevistada toma una actitud neutral.

Por su parte, 22 por ciento se inclinó hacia alguno de los lados del conflicto: 12 por ciento manifestó su apoyo a Estados Unidos, mientras que 10 por ciento expresó su apoyo a Irán. Opiniones divididas.

Estas posturas, al relacionarlas con la autoidentidad ideológica de las personas en una escala de 10 puntos de izquierda a derecha, revelan que sí parece haber una correspondencia entre la ideología y la opinión.

Las personas que apoyan a Irán se ubican, en promedio, en una posición de centro-izquierda, mientras que las que apoyan a Estados Unidos se ubican en una posición promedio de centro-derecha. La mayoría neutral se ubica entre ambas posturas en el espectro ideológico.

La distancia no es muy marcada, pero sí lo suficientemente notable para pensar que las posturas ante el conflicto no son actitudes vacías de contenidos ideológicos. Una izquierda simpatizante de Irán y una derecha que simpatiza con Estados Unidos es un fenómeno que podríamos advertir ex ante, es decir, una expectativa razonable antes de ver los datos.

Y en el conflicto entre Israel y Palestina, este patrón no solamente se confirma, sino que se acentúa. Una mayoría de 74 por ciento tomó una postura neutral en ese conflicto, mientras que 19 por ciento manifestó su apoyo a alguno de los lados del conflicto.

De ellos, 6 por ciento manifestó su apoyo a Israel, mientras que el 13 por ciento expresó su apoyo a Palestina. Dos a uno en favor de esta última.

Al mirar las posiciones promedio de los tres grupos en la escala ideológica de izquierda-derecha, el apoyo a Israel luce claramente más a la derecha, mientras que el apoyo a Palestina se ubica en una posición de centro-izquierda. Los neutrales se ubican en un punto intermedio entre ambos.

Esta polarización de las posturas pro-Israel es notable, pero también hay que recordar que es el grupo más pequeño.

Al igual que en el caso anteriormente discutido, el conflicto Estados Unidos-Irán, las posturas pro-Palestina y pro-Israel en el espectro ideológico cumplen con lo que podría ser una expectativa a priori, es decir, previa a ver los datos: pro-Palestina en la izquierda y pro-Israel en la derecha.

Es interesante que esto salga así de nítido, si bien la discusión pública no necesariamente ha sido ideológica, o por lo menos no con un volumen altamente ideológico.

Lo que probablemente estamos viendo es el peso de las identidades ideológicas entre algunos segmentos de la sociedad mexicana que optan por adoptar una postura que no es la neutralidad.

Hay que mencionar, acaso enfatizar, que las mayorías de tres cuartas partes de personas que optan por una postura neutral, se ubican en el centro del espectro ideológico, y que quienes se distinguen en su posición ideológica hacia la izquierda o derecha son quienes sí toman una postura por alguno de los lados del conflicto.

Al parecer, las etiquetas ideológicas no están en desuso, siguen jugando un papel importante en la articulación de opiniones y actitudes en México, en este caso en particular, son las minorías que apoyan a alguno de los países en conflicto en la actual situación internacional.