‘¡Que elegancia la de... La Línea 2!’: ¿Por qué pusieron faroles del siglo XIX en Metro Hidalgo?

¿Nos vemos abajo del reloj? ¡No! Los faroles de la estación Hidalgo en la Línea 2 del Metro CDMX son la nueva ‘sensación’, pero, ¿por qué están instalados?

Estos nuevos faroles (que sí funcionan) forman parte de la ‘manita de gato’ que recibieron algunas de las estaciones de la línea que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña y que es la más cercana al Estadio Banorte, sede de la inauguración del Mundial 2026 y la que llevará a más asistentes a los partidos.

Además, con la instalación de los faroles vienen modificaciones al sistema eléctrico, alumbrado y sistemas de generación de energía, a fin de mantener iluminadas las estaciones.

Adrián Rubalcava, director general del Metro de la Ciudad de México, confirmó que el objetivo es que todas las estaciones remodeladas queden listas antes del 11 de junio, fecha del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Dichos trabajos contemplan cambios de pisos, instalación de filos de acero en los escalones, renovaciones de muros e indicaciones en español y en inglés.

Algunos de los cambios contemplan modificaciones a los vitrales en estaciones como Auditorio (Línea 7) y General Anaya, además de mejoras en la zona de taquilleras y las renovaciones en las que eliminaron los torniquetes.

Finalmente, los trabajos de remodelación incluyeron mantenimiento a todos los rieles, contactores, aisladores y los durmientes de algunas de las estaciones, a fin de reducir las fallas en el Metro.

¿Metro Bellas Artes también tendrá faroles? Así será su remodelación

¿Otra estación ‘elegante’? Adrián Rubalcava mencionó que Bellas Artes es una de las estaciones del Metro que “va a quedar más bonita”, además de que fue una de las más complicadas en su ejecución, ya que nunca se cerró la estación y es la que más ha impactado a los usuarios.

De acuerdo con Rubalcava, la estación del Metro será una ‘réplica’ de lo que es el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes al interior, por lo que se espera que los usuarios encuentren acabados similares a los del inmueble histórico.

Esta será una de las principales estaciones del Metro remodeladas, junto con Tasqueña, Universidad (de la Línea 3) y Zócalo.