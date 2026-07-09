Sheinbaum se desmarca de propuesta de ministra Lenia Batres de gravar herencias en México

Sheinbaum también se opuso a la idea de que el impuesto a las herencias sea discutido en el Congreso de la Unión.

La propuesta de Lenia Batres de gravar las herencias y el dinero que los familiares reciben de la Afore de un trabajador fallecido fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los páises del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos”, dijo en su ‘mañanera’ de este jueves 9 de julio.

Sheinbaum también rechazó la sugerencia de Lenia Batres de llevar la propuesta al Congreso de la Unión. “No abriría ese debate legislativo. Es opinión de la ministra y tiene derecho de tener su opinión”, comentó.

¿Cuál es la propuesta de Lenia Batres para gravar las herencias?

La ministra de la Suprema Corte (la segunda más votada en las elecciones de 2025) consideró como una injusticia que las personas que reciben herencias no paguen impuestos pues, indicó, no ganaron esos recuros con su trabajo.

“Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana y que, en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse", dijo.

Lenia Batres ahondó en el tema en un video publicado en su canal de YouTube al señalar que cerca de 10 por ciento de la población posee 76 por ciento de la riqueza mundial.

“El único método que tiene nuestro mundo para la redistribución de la riqueza es el pago de impuestos, por eso es que hace unos días hablamos de que consideramos que se paguen impuestos a las herencias y legados”, detalló.

No obstante, la ministra Batres remarcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede imponer impuestos a estos recursos, pues esa es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

La autodenominada ‘ministra del pueblo’ recordó que las herencias y legados sí pagaban impuestos en México, esto producto de una ley federal publicada en 1926. No obstante, esa legislación fue derogada en diciembre de 1961.