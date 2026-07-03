¿Qué dijo la ministra Lenia Batres sobre las Afores de trabajadores fallecidos que pasan a sus familiares?

Durante una discusión en la SCJN, la ministra Lenia Batres defendió que los recursos de las Afores heredados paguen ISR.

La ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que el dinero que los familiares reciben de la Afore de un trabajador fallecido debería pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR), al igual que las herencias y los legados.

Durante una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Batres respaldó un proyecto que buscaba establecer como criterio obligatorio que los recursos entregados a los beneficiarios de un trabajador difunto constituyen un ingreso sujeto al pago de ISR.

El análisis surge de la Contradicción de Criterios 49/2026, relativa al tratamiento fiscal de los recursos de las cuentas individuales de retiro que reciben las personas beneficiarias de las y los trabajadores que han fallecido que este viernes fue analizado por el Pleno.

Lenia Batres: “Lo injusto es que no se graven las herencias”

Al explicar su voto, la ministra Batres sostuvo que el problema no es exentar del impuesto los recursos de las Afores, sino que en México las herencias y los legados no pagan ISR.

“Hay una situación injusta respecto de que no se gravan el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos, estos retiros, porque yo creo que lo injusto es que no se graven las herencias y el legado.”

Batres argumentó que, tanto en el caso de las herencias como en el dinero que reciben los beneficiarios de una Afore, quien obtiene esos recursos no los generó con su propio trabajo.

“Una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana y que, en estricto sentido, reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse, pero creo que nosotros no deberíamos legislar exentando donde no dice la ley.”, señaló.

El asunto llegó a la Corte después de que dos tribunales colegiados resolvieran con criterios distintos el mismo tema.

Uno consideró que el dinero entregado a los beneficiarios sí constituye un ingreso sujeto al pago de impuestos, al estimar que no puede equipararse a una herencia o un legado, figuras que la Ley del ISR exenta de gravamen en el artículo 93, fracción XXII.

El segundo tribunal, en cambio, concluyó que esos recursos sí son comparables con una herencia o un legado, ya que se entregan a los beneficiarios tras el fallecimiento del trabajador, por lo que no deben pagar impuestos.

¿Qué decidió la Suprema Corte sobre las Afores heredadas?

La mayoría del Pleno se pronunció en un sentido distinto al proyecto respaldado por Lenia Batres.

Las ministras y los ministros consideraron que el dinero acumulado en una cuenta de Afore forma parte del patrimonio que el trabajador generó durante su vida laboral y que su finalidad es brindar protección económica a sus beneficiarios tras su fallecimiento, por lo que no debe tratarse como un ingreso sujeto al pago de ISR.

Además, advirtieron que “establecer un tratamiento fiscal distinto entre personas beneficiarias designadas mediante testamento y aquellas reconocidas por la legislación implicaría una diferencia injustificada, cuando en ambos casos los recursos tienen el mismo origen y finalidad.”

Tras el debate, el proyecto fue retirado para elaborar una nueva propuesta que tome en cuenta las observaciones planteadas por la mayoría del Pleno.

Esto significa que, por ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha fijado un criterio obligatorio sobre si los recursos de la Afore que reciben los familiares de un trabajador fallecido deben pagar o no ISR.