Pago de impuestos ‘resiente’ desaceleración del PIB: Recaudación queda debajo de lo planeado en mayo

La recaudación del IEPS de combustibles se contrajo casi 30% en mayo debido a los estímulos que el Gobierno aplicó para evitar un 'gasolinazo'.

Los ingresos tributarios de enero a mayo de 2026 ascendieron a 2 billones 477 mil 738 millones de pesos, lo que representó una caída real anual de 1.4 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) este martes 30 de junio.

En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 se estimaron ingresos por impuestos para el periodo de 2 billones 545 mil 629.5 millones de pesos.

Por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se recaudó 1 billón 345 mil 229 millones de pesos, monto inferior en 72 mil 433.1 millones de pesos frente a lo programado en el calendario mensual de recaudación.

El Paquete Económico estimaba ingresos por ISR de 1 billón 417 mil 662.1 millones de pesos para mayo de 2026.

La Secretaría de Hacienda explicó en su reporte de finanzas públicas de mayo que la caída en la captación de ISR fue por menores pagos asociados con las declaraciones anuales de personas morales y físicas.

“Esta reducción se mitigó parcialmente con un mayor desempeño de la recaudación por sueldos y salarios, en un contexto de incrementos en los salarios reales y resiliencia del empleo formal”, agregó.

¿En cuánto va la recaudación del IVA en lo que va de 2026?

El SAT detalló que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó 703 mil 351 millones de pesos, monto que superó en 47 mil 806.4 millones de pesos la meta establecida para el periodo en la LIF 2026.

Por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se obtuvieron 298 mil 799 millones de pesos, un aumento nominal de 6.9 por ciento.

Hacienda subrayó que la recaudación del IEPS fue impulsada por el consumo de tabacos, bebidas saborizadas y otros productos distintos de combustibles, que aumentaron 9.3 por ciento real anual, el mayor crecimiento para el periodo enero-mayo desde 2017.

La recaudación asociada con combustibles aumentó 5.4 por ciento real anual, aunque en mayo disminuyó 27.6 por ciento por los estímulos aplicados al precio de los combustibles para evitar ‘gasolinazos’ en México.

Caída de ingresos es un riesgo para la calificación de México

Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, afirmó en entrevista que los ingresos públicos mantienen una trayectoria de desaceleración y continúan por debajo de las metas presupuestadas.

“Esta brecha entre lo observado y lo proyectado implica que, si el gasto público se mantiene en los niveles previstos, el déficit fiscal tenderá a ampliarse”, advirtió.

La especialista explicó que el menor dinamismo de los ingresos refleja el estancamiento de la economía mexicana. Agregó que las proyecciones de ingresos de la Secretaría de Hacienda permanecen por encima del desempeño efectivo de la actividad económica y de las expectativas del mercado, lo que reduce la probabilidad de alcanzar las metas de recaudación para este 2026.

“De persistir esta tendencia, el Gobierno enfrentará mayores dificultades para cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal. En consecuencia, la deuda pública continuaría aumentando y también se elevaría el riesgo de que las agencias calificadoras apliquen nuevos recortes a la calificación crediticia de la deuda soberana de México”, señaló.

Siller añadió que existe un factor adicional de vulnerabilidad: Dos de las principales agencias calificadoras mantienen la nota soberana del país apenas un escalón por encima de perder el grado de inversión, por lo que un deterioro adicional de las finanzas públicas incrementaría la presión sobre la evaluación crediticia de México.