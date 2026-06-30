Santa María del Oro, una laguna que cambia de color

Santa María del Oro: calles tranquilas y una laguna volcánica

Después tomé camino hacia la cabecera municipal de Santa María del Oro. Sus calles conservan historia minera y arquitectura tradicional que vale la pena recorrer sin prisa.

Pero el verdadero espectáculo llega al bajar hacia la laguna: un cuerpo de agua formado dentro del cráter de un antiguo volcán, famoso por sus tonos que cambian entre azul turquesa y verde esmeralda.

El paisaje es simplemente hipnótico.

Paddleboard y un baño en la laguna

Ya en la orilla, no pude resistirme a entrar al agua. Tomé una tabla de paddleboard y me lancé a recorrer la superficie tranquila de la laguna, rodeado de montañas.

La sensación es única: remar sobre un espejo natural que cambia de color mientras avanzas. Aquí también se pueden hacer kayak, natación y paseos en lancha, actividades que se han vuelto parte esencial de la experiencia turística del lugar.

Terminé el recorrido con un baño refrescante que cerró el viaje de la mejor manera.

Tip viajero: usa chaleco salvavidas y protector solar biodegradable para cuidar el ecosistema.

Conclusión: un viaje que conecta con lo esencial

Tequepexpan y Santa María del Oro no son solo destinos; son una pausa necesaria. Entre bosques, rituales ancestrales, comida tradicional y una laguna que parece cambiar con tu estado de ánimo, este viaje me recordó que a veces lo más valioso está a menos de una hora de casa.

Aquí, el tiempo se siente distinto… y uno vuelve a respirar.

Por Charlie Viaja

Kilometro a kilometro

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Fogata bajo las estrellas y noche en cabaña

Desayuno serrano al amanecer

Cata de café en El Origen de Tequepexpan

Recorrido por el pueblo de Santa María del Oro

Paddleboard en la Laguna de Santa María del Oro

Baño y descanso en la laguna