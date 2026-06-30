Bahía de Banderas: un viaje donde el sabor es protagonista (parte 2)

Segundo día: del campo a la mesa y el viento como motor

Cosecha Farm to Table: del campo a la mesa

Temprano por la mañana me dirigí a Cosecha Farm to Table, un restaurante con filosofía clara: del campo a la mesa.

Ingredientes frescos, muchos de ellos cultivados en el mismo rancho orgánico. El entorno natural lo hace todavía más especial.

Mi recomendación personal: los chilaquiles. Intensos, equilibrados, con ese toque casero elevado a experiencia gourmet. Es un lugar donde cada plato sabe auténtico, honesto y lleno de intención.

Tips Charlie Viaja:

• Pregunta qué ingredientes son cosechados ese mismo día.

• Ideal para quienes buscan opciones saludables y vegetarianas. • Llega temprano para disfrutar el entorno con más tranquilidad.

Vela en Nuevo Nayarit: navegando con el viento

Después del desayuno vino la aventura.

Me fui a Nuevo Nayarit para practicar vela con el coach Bart en el Vallarta Yacht Club. La Bahía de Banderas es ideal para este deporte gracias a sus condiciones de viento y amplitud.

Sentir cómo el viento impulsa la embarcación, entender la técnica, coordinar movimientos… es una experiencia que conecta con la naturaleza de una manera muy distinta. El mar deja de ser paisaje y se convierte en escenario activo.

Tips Charlie Viaja:

• Usa bloqueador biodegradable para cuidar el ecosistema.

• Lleva ropa deportiva ligera y lentes con sujetador.

• Agenda tu sesión por la mañana cuando el viento es más estable.

La Rústica: el cierre perfecto frente al mar

Para cerrar el viaje elegí La Rústica, frente a la playa.

Aquí probé deliciosos tacos y un pulpo a las brasas que simplemente tienes que pedir si visitas el lugar. Textura perfecta, sabor ahumado y ese toque marino que solo el Pacífico sabe dar.

Comer con los pies casi en la arena, viendo el atardecer, fue el broche ideal para una ruta gastronómica que superó todas mis expectativas.

Tips Charlie Viaja:

• Pide mesa cercana a la playa al atardecer.

• El pulpo a las brasas es imperdible.

• Ideal para una comida relajada después de actividades acuáticas.

Bahía de Banderas: donde el mar se sirve en el plato

Este viaje me confirmó algo:

Bahía de Banderas no solo se vive… se saborea.

Desde el pan artesanal hasta la cocina de autor, desde lo orgánico hasta los sabores del mar, este destino ofrece una experiencia gastronómica diversa, auténtica y profundamente nayarita.

Si buscas un viaje donde el paisaje acompañe cada bocado, este rincón del Pacífico mexicano es para ti.

By Charlie Viaja

Kilometro a Kilometro

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