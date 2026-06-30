Wall Street amanece positivo impulsado por cifras económicas de EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales barómetros de Wall Street amplían sus ganancias de la sesión previa, al tiempo que los operadores asimilan datos económicos positivos relacionados con la confianza del consumidor y el mercado laboral estadounidense.

El índice de alto contenido tecnológico registra un aumento de 0.88 por ciento, en los 26 mil 44.47 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.27 por ciento más, en las 7 mil 461.35 unidades, y el Dow Jones registra un avance de 0.25 por ciento, con 52 mil 325.55 puntos.

“Anticipamos inicialmente un sesgo de cautela, pues los inversionistas centrarán su atención en datos económicos relevantes, incluidos el informe de apertura de vacantes de hoy (JOLTS) y de nóminas no agrícolas del jueves en los EU. Por otro lado, continúan las preocupaciones relacionadas al gasto de capital en inteligencia artificial, si bien dichos cuestionamientos se han moderado respecto a la semana pasada”, detallaron analistas de Bx+.

Del lado de Europa los aumentos son encabezados por el DAX en Alemania con 1.18 por ciento, en los 24 mil 918.13 enteros, el FTSE 100 de Londres suma 0.17 por ciento, con 10 mil 502.46 puntos, seguido por el CAC 40 de Francia que aumenta 0.12 por ciento, en las 8 mil 377.67 unidades, mientras que el IBEX 35 de España que ronda en los 19 mil 405.90 enteros, sube 0.10 por ciento.

A nivel local los movimientos son negativos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.33 por ciento, en los 67 mil 415.91 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.32 por ciento menos, ronda en los mil 353.25 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan pérdidas de 0.69 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 70.23 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.05 por ciento menos, se sitúa en los 73.11billetes verdes por unidad.