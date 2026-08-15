‘Lala’ se convierte en huracán y avanza a Hawái; sería el primero en tocar la isla en 34 años

Autoridades en EU prevén que 'Lala' deje lluvias intensas con acumulaciones localizadas de hasta 50 centímetros en algunas zonas de la Isla Grande y Maui. (Cuartoscuro).

La tormenta tropical ‘Lala’ se convirtió este sábado en un huracán de categoría 1 y avanza hacia Hawái con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, amenazando con convertirse en el primer ciclón en tocar tierra en el archipiélago en 34 años.

El huracán se halla a menos de 120 kilómetros del sureste del punto de tierra más meridional del archipiélago y avanza a 15 kilómetros por hora, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El organismo pronostica que pase muy cerca de Isla Grande, lo que convertiría a Lala en el primer huracán en tocar tierra en el archipiélago desde 1992.

Según el NHC, el ciclón podría alcanzar el sur de esa isla a lo largo del sábado, antes de debilitarse a partir del domingo.

Aunque el huracán no pasará por el resto de islas, la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawái espera “condiciones meteorológicas peligrosas” durante el fin de semana.

¿Cómo afectará ‘Lala’, huracán categoría 1, a Hawái?

“Se esperan lluvias intensas con acumulaciones localizadas de hasta 50 centímetros en algunas zonas de la Isla Grande y Maui, y precipitaciones generalizadas de al menos 10 a 15 centímetros en todo el estado”, advirtió en un comunicado.

Además, alertó del peligro de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra “potencialmente mortales”, y avisó que las olas llegarán hasta los seis metros.

El organismo de Hawái recomendó a los residentes de Isla Grande y el condado de Maui que encuentren refugio en un lugar seguro con suministros de emergencia listos y anticipando cortes de energía, y no realicen viajes innecesarios.

“Las personas en Oʻahu y Kauaʻi deben apresurarse a completar los preparativos para fuertes lluvias e inundaciones repentinas limpiando canaletas y desagües, y elevando sus pertenencias valiosas del suelo”, agregó.

De alcanzar tierra, Lala sería el primer huracán en 34 años en alcanzar este idílico archipiélago desde el huracán Iniki, que ocasionó daños valorados en 2.600 millones de dólares en 1992, y el tercero desde 1950.

Antes de Lala, otros dos huracanes se habían desarrollado en la actual temporada del Pacífico, aunque ninguno había amenazado directamente grandes núcleos urbanos.

El fenómeno climatológico de ‘El Niño’, que implica un calentamiento extraordinario de las aguas en el Pacífico, suele suscitar un aumento de la actividad ciclónica en la región.

El NHC prevé que se originen entre 5 y 13 tormentas tropicales en el Pacífico central entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.