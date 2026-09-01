Juez ‘tranquiliza’ al ‘R1′, líder del CJNG: Advierte que no existe trámite de extradición

El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, desechó la demanda de amparo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el ‘R1′, contra cualquier orden de extradición, expulsión y destierro que atribuyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El acuerdo publicado en los estrados del Órgano de Administración Judicial expone que el juzgador, radicado en Toluca desechó de plano la demanda porque el juicio de amparo no procede contra actos futuros de realización incierta, y no existe un trámite que refiera la extradición del cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), por lo que el acto reclamado es algo intangible, y al tratarse de un hecho hipotético, no le causa ningún perjuicio, pues no se sabe si sea algo que materialice la autoridad, “por regla obligatoria, el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues sólo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona quejosa, cuyo reparación se persigue mediante el juicio de amparo”, se describe en la síntesis del expediente.

En días pasados, un jurado de la Corte del Distrito de Columbia acusó a Ramón Álvarez Ayala, ‘El R1′, y a su hermano, Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2′, de tráfico de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos, así como por posesión de arma de fuego; de acuerdo con expedientes judiciales, se le considera el principal colaborador y hombre de confianza del extinto capo del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

‘El R1’ fue detenido el 30 de julio pasado en el municipio de Atotonilco, Jalisco, durante un operativo en el que se confrontó elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

¿Quién es el juez que rechazó el amparo del R1 por posible extradición?

El juez que Niño Jiménez tiene competencia sobre los asuntos penales federales de la región donde se ubica el penal de máxima seguridad del Altiplano, y ha resuelto amparos de perfiles de alto impacto, ha rechazado también recursos legales promovidos algunos personajes recluidos en el Altiplano, un caso es el de Hernán Bermúdez Requena, ‘El Comandante H’, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo La Barredora, a quien se le negó la suspensión definitiva en uno de sus juicios de garantías.

Los juicios del R1

Ramón Ángel se encuentra en el penal de Almoloya de Juárez, vinculado a proceso por el homicidio calificado del ex alcalde de Uruapan Carlos Manzo, así como por delitos de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de drogas. Por este caso suman 31 personas detenidas entre los que se encuentran adolescentes y líderes criminales vinculados al CJNG.

También enfrenta otros procesos judiciales como el del asesinato de la creadora de contenido, Valeria Márquez, asesinada mientras hacía una transmisión en la red Tiktok, presuntamente a petición de su hijo, de nombre Francisco “N”, quien fue novio de la modelo.

Al momento se le han concedido medidas cautelares contra su vinculación a proceso por los cargos de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, en la modalidad de venta, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El juicio de garantías con el expediente 1002/2026, suspende los actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Mariana Vieyra Valdés, en su determinación del 6 de agosto de 2026 en la causa penal 285/2026, por lo que el R1 no será remitido al Tribunal de Enjuiciamiento para el auto de apertura a juicio oral, una vez concluida la etapa intermedia del proceso; y la juzgadora deberá fundar y motivar su determinación de iniciarle el juicio.