Imputan al ‘R1’ por el asesinato de Carlos Manzo: ¿En qué va el proceso del líder de ‘Los Rs’?

Además del asesinato de Carlos Manzo, el 'R1' está acusado por otros delitos.

Un juez de Michoacán formalizó los cargos de homicidio contra el ‘R1′ por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Lo anterior, al considerar a Ramón Ángel Álvarez Ayala como líder de la célula ‘los Rs’.

Tras su detención registrada luego de un enfrentamiento en Atotonilco el Alto en Jalisco, no se había formalizado ningún proceso por la ejecución del exedil, hasta ahora que un juez de control y oralidad lo imputó como el presunto autor intelectual.

El ‘R1’ compareció a su audiencia inicial por la vía telemática desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y el juzgador le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En la diligencia, estuvo también vía remota, la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan.

¿Cuándo será la próxima audiencia del ‘R1′ por el asesinato de Carlos Manzo?

La defensa del también apodado ‘Moncho’, encabezada por el abogado Víctor Francisco Beltrán García, solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas para preparar sus argumentos antes de que se determine si el acusado será vinculado a proceso, y fue programada para el viernes 7 de agosto.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en el Festival de las Velas, realizado en el parque principal de Uruapan.

Por este crimen han sido detenidas y vinculadas a proceso 31 personas, entre ellas destacan presuntos integrantes de la célula “Los Rs”, que ordenaron la función de sicario al adolescente Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, quien fue asesinado tras cometer la ejecución del ex edil.

Ramón Ángel ‘N’ está imputado también por los delitos de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina; posesión de cartuchos, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, junto a su subalterno en la célula perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación, Jesús Salvador Vela Salazar, quien fue detenido tras confrontarse con policías estatales de Jalisco.

¿Qué sabemos de los amparos del ‘R1′?

La defensa del ‘R1′ promovió dos amparos, el primero dirigida contra la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y reclamó presunta detención ilegal e incomunicación, el juzgado le concedió una suspensión sobre ese último acto.

El segundo juicio de garantías reclama a tortura y una eventual expulsión del país sin procedimiento formal de extradición, e incluyó a la Presidenta de la República Claudia Sheimbaun entre las autoridades señaladas.

El defensor argumentó las condiciones y violacionws de derechos humanos en las recientes entregas recientes de presuntos líderes del narcotráfico a autoridades estadounidenses.

Las ligas y antecedentes del R1

Ramón Ángel ‘N’ formó parte de Los Cuinis, organización criminal vinculada al CJNG como su brazo económico mediante el blanqueo de activos.

Fue detenido en 2012 por la Secretaría de la Defensa Nacional junto a sus dos hermanos, y se le atribuyó la jornada de violencia con narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara, y en Colima, se le atribuyó el incendio de 25 vehículos de transporte público y de carga en respuesta a la captura de Erick Valencia Salazar, alias ‘El 85′ cofundador del CJNG, ya declarado culpable en Estados Unidos.

Ramón y sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes del CJNG, pero obtuvo la libertad en 2022, salió de presidio en durante la madrugada de un sábado, y volvió a tomar el timón en su célula delictiva con actividades de narcotráfico, suministro de armas y municiones, extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes y transportistas en Michoacán y Jalisco.

Su detención también abrió una línea de investigación paralela, pues atendió la petición de su hijo Francisco Álvarez para el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, quien era su novia y fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su estética Blossom, en una plaza comercial de Zapopan, mientras transmitía en vivo.