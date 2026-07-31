¿Por qué Grecia Quiroz pide estar en audiencias del ‘R1’?: ‘Necesito saber de qué lo van a imputar’

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, asesinado en noviembre del 2025. (Cuartoscuro).

Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1′ fue detenido y se le acusa de ser el presunto autor intelectual del asesinado de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Ahora, Grecia Quiroz, esposa de Manzo, se encuentra al pendiente de la audiencia del ‘R1′, ya que asegura que necesita saber cuáles son los delitos que se le imputarán.

Aseguró que es su derecho estar presente en la audiencia y que si no puede estar en un plano físico, pude ser a través de la plataforma Zoom.

En entrevista radiofónica dijo que está en espera de que le confirmen que puede estar presente vía Zoom.

Explicó que está interesada en saber cuáles serán los delitos que se le adjudicarán al ‘R1′ porque las otras personas detenidas y relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, han sido señaladas por otras actividades ilícitas y no por el homicido.

“A algunas de ellas no se les ha imputado el homicidio de Carlos, están detenidos por extorsión, venta de drogas pero sí estaban involucrados, por eso para mi es muy importante saber lo que va a declarar y lo que le van a señalar a él”, detalló Quiroz.

Grecia Quiroz no descarta ir por gubernatura de Michoacán

En entrevista radiofónica, Quiroz fue cuestionada sobre la posibilidad de participar en las elecciones del 2027.

Al respecto, la ahora alcaldesa de Uruapan respondió que las personas les han expresado que sí quieren verlos participar en las elecciones 2027.

“Si la gente, si Dios, si la vida lo quieren, ahí estaremos”, aseguró Quiroz. Agregó que día a día trabajan para dejar la mejor administración posible en el municipio de Michoacán.

“Nosotros estamos muy firmes en nuestro trabajo, yo me he enfocaco en Uruapan, quiero hacer lo mejor posible para dejar una administración buena en Uruapan”, aeguró.

¿Por qué el CJNG asesinó a Carlos Manzo?

En la confrencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 31 de julio, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, compartió algunos de los detalles del asesinato de Carlos Manzo, tras la detención del ‘R1′.

Según las entrevistas hechas a personas detenidas, el posible móvil del homicidio de Carlos Manzo fue “una provocación del presidente municipal al grupo criminal (CJNG)”.

“Es el término al que se refieren ellos, los detenidos. Por ejemplo, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional tenían varias detenciones, obviamente el alcalde de Uruapan estaba presente y hacía alusiones al grupo criminal”, añadió García Harfuch.

El funcionario destacó que ‘El R1′ ordenó y financió el ataque contra Carlos Manzo en el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán, durante la noche del 1 de noviembre de 2025.

El ‘R1′ también estaría relacionado con el asesinato de la influencer Valeria Máquez, quien murió tras un disparo en mayo del 2025.