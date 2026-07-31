‘La había amenazado’: Vinculan al hijo de ‘El R1’ con el asesinato de la influencer Valeria Márquez

Valeria Márquez fue asesinada durante mayo del año pasado, por un hombre que se hizo pasar por un repartidor. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash)

La detención de ‘El R1’, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, abrió una nueva línea en las investigaciones relacionadas con el caso de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada en Jalisco durante mayo de 2025.

La creadora de contenido, de 23 años, se encontraba realizando una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom: The Beauty Lounge, cuando un hombre que se hizo pasar por repartidor llegó con el supuesto propósito de entregarle un paquete.

Después de identificar a Valeria Márquez, el agresor le disparó. El ataque quedó registrado en la transmisión en vivo, la cual fue interrumpida por una de las colaboradoras que se encontraba en el establecimiento al momento de los hechos.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Valeria Márquez?

Durante la conferencia de prensa matutina, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que el hijo de ‘El R1’ está vinculado con la investigación por el asesinato de Valeria Márquez, debido a que presuntamente mantenía una relación con la influencer.

“El hijo de ‘El R1’ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones”, señaló el funcionario.

De acuerdo con la información presentada, las investigaciones apuntan a que el hijo de ‘El R1’ habría solicitado a su padre asesinar a la creadora de contenido.

La tiktoker de 23 años fue asesinada en su estética durante una transmisión en vivo

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