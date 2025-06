Esto sabemos del ramo de ‘Perdón’ a Valeria Márquez: ‘Me dijeron que lo dejara y le tomara una foto’

Días después del asesinato de la influencer Valeria Márquez, un extraño regalo llegó a su negocio Blossom: The Beauty Lounge, donde ella transmitía en vivo cuando un supuesto repartidor le disparó el pasado 13 de mayo: un ramo con el mensaje “perdón”.

La Fiscalía de Jalisco investiga el caso de Valeria Márquez bajo el protocolo de feminicidio, ha recabado múltiples testimonios y analiza pistas clave, entre ellas el ramo, hay tres líneas de investigación, pero no órdenes de aprehensión.

Valeria Márquez fue asesinada en su salón de belleza. (Instagram)

¿Quién llevó el ramo de rosas dedicado a Valeria Márquez?

El 19 de mayo, un periodista de N+ estaba en un enlace en directo afuera del salón de belleza de la influencer Valeria Márquez, de pronto llegó un hombre con un ramo de rosas rojas en un jarrón, envueltas en un papel negro.

Se identificó ante las cámaras como Fernando, un trabajador de una florería: “Me mandaron que lo dejara aquí. Es por eso que estoy cumpliendo (...) (Me pidieron) que ahí lo dejara y le tomara una foto, era para la persona que falleció”.

Una peculiaridad llamó la atención: no tenía otra dedicatoria que una cinta blanca con el mensaje “Perdón” escrito en letras doradas.

Ramo de flores enviado a Valeria Márquez. (Foto: Especial).

Elementos de la Fiscalía Estatal de Jalisco llegaron al lugar para asegurar las flores y el jarrón, así como analizar huellas dactilares.

Este 10 de junio, Salvador González de los Santos, fiscal General de Jalisco, anunció a medios de comunicación que ya saben de dónde son las flores, pero aún no rastrean quién las envió:

“Ya sabemos de dónde contrataron el servicio. Pues menciona a una persona, pero no está identificada. En el lugar donde compran las flores no había cámaras. Parece que acudió al lugar, pero no hay cámaras”.

¿Quién era Valeria Márquez y qué ocurrió el día de su asesinato?

Valeria Márquez era una joven influencer, modelo y emprendedora de 23 años, dueña del salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco.

El pasado 13 de mayo, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, la creadora de contenido contó a sus seguidores que una persona había ido horas antes a dejarle un regalo, pero quería dárselo en persona porque era muy costoso.

Ella se mostró preocupada: “A lo mejor me van a levantar o a matar”; cuando expresó que mejor se iría, recibió mensajes de su amiga Vivian para motivarla a que se quedara, poco después llegaron dos regalos: una bebida rosa de Starbucks y un cerdito de peluche.

De pronto, un sujeto (presunto asesino a sueldo) ingresó al establecimiento, le preguntó si ella era Valeria y le disparó para luego huir en motocicleta. Erika, empleada del salón, apagó la transmisión.

Vivian, amiga de Valeria Márquez, compartió dos mensajes dedicados a la influencer luego de su asesinato. (Foto: Instagram @barbivvvv)

Vivian de la Torre habla del asesinato de su amiga Valeria Márquez

Una figura que ha sido mencionada con insistencia en redes sociales es Vivian de la Torre, amiga cercana de Valeria.

En entrevista con el periodista Fabián Pasos, Vivian negó cualquier vínculo con el crimen y explicó que acostumbraba enviar regalos a Valeria cuando la veía triste.

La influencer aseguró que el día del ataque, ella envió un peluche y una bebida, como ya lo había hecho en otras ocasiones: “Antes de que llegaran mis regalos yo la vi algo rara, por eso se los mandé, porque dije a lo mejor está pensativa por alguna cuestión de algún muchacho, por eso yo le mandé los regalos”.

También mencionó que vio el asesinato en vivo: “Como vi que se agachó, dije: ‘ah, le echaron confeti’, hice el acercamiento al en vivo para que me lo mostrara en cámara grande y fue cuando vi que estaba como con su cabello de lado, no entendí qué había pasado, hasta que vi que se cayó en la mesa”.