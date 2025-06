Vivian de la Torre habla del asesinato de Valeria Márquez: ‘Me echaron la culpa, solo le di amor’

Al momento, no se ha detenido a ninguna persona por el asesinato de Valeria Márquez, pues las autoridades continúan investigando. (Foto: Especial El Financiero)

Vivian de la Torre, influencer y amiga de Valeria Márquez, habló sobre lo que sucedió el día en el que la dueña del salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, fue asesinada.

El caso de la influencer Valeria Márquez ha dejado más dudas que respuestas, ya que hasta ahora no se tienen órdenes de aprehensión por el feminicidio de la también modelo, quien llegó a participar en un vídeo del cantante Luis R. Conriquez.

A pesar de ello, y de que no se tienen pruebas, una de las personas que llegó a ser vinculada con los hechos fue Vivián de la Torre, quien una vez más negó las acusaciones y compartió por qué le pidió a Valeria Márquez que esperara en el salón de belleza, en donde fue asesinada.

¿Por qué Vivián de la Torre le envió un regalo a Valeria Márquez?

Vivián de la Torre habló sobre todo lo que sucedió durante una reciente entrevista con el periodista Fabián Pasos, en donde explicó que ella solía enviarle detalles a Valeria Márquez, en especial cuando la veía triste.

“Cuando a mí me nacía darle regalos se los daba, cuando la veía en en vivos, que no estábamos juntas (...) y la veía como que tenía algo, porque Vale era muy expresiva (...) cuando la veía triste o pensativa le mandaba comida, flores, peluches”, comentó.

Ese fue el motivo por el cual el 13 de mayo, día en el que la influencer Valeria Márquez fue asesinada, le envió un detalle, debido a que Vivián de la Torre pensaba que la joven se sentía mal.

Vivian de la Torre negó estar involucrada en el asesinato de Valeria Márquez. (Foto: Archivo)

“Antes de que llegaran mis regalos yo la vi algo rara, por eso se los mandé, porque dije a lo mejor está pensativa por alguna cuestión de algún muchacho, por eso yo le mandé los regalos”, comentó.

Vivián de la Torre explicó que estuvo calculando el tiempo para que el peluche y la bebida favorita de Valeria llegaran a la par y de forma rápida, debido a que la influencer iba a quedarse muy poco tiempo en el salón de belleza.

Es por este motivo que le insistió que permaneciera dentro de Blossom The Beauty Lounge, como se escuchó en la transmisión en vivo; sin embargo, explicó que esto fue 25 minutos antes de que ocurriera el ataque.

Valeria Márquez fue asesinada en una transmisión en vivo y su amiga Vivian de la Torre se despidió de la influencer en un post en Instagram. (Foto: Especial El Financiero)

“Cuando le dije quédate, quiero ver tu cara, fue cuando llegaron mis regalos, llegaron a las 6:05 los dos”, explicó, dejando claro que todo esto ocurrió mucho antes del ataque.

Luego de que llegó el peluche y la bebida que le envió, Valeria permaneció en el lugar, debido a que una de sus colaboradoras le informó que le querían entregar un tercer paquete.

En la transmisión en vivo se puede escuchar como un hombre entra al salón de belleza y pregunta por Valeria Márquez, cuando esto ocurrió, ella silenció su micrófono. Lo último que se ve es a la joven caer sobre la mesa.

¿Qué pasó el día del asesinato de Valeria Márquez?

Vivián de la Torre explicó que ella estaba viendo la transmisión en vivo, debido a que la influencer era muy divertida, y al mismo tiempo conversaba con ella mediante WhastApp.

“Yo le mandé el mensaje justamente a las 6:20 de la tarde, yo le dije: ‘Dame la primicia, pásame a mí lo que te vayan a dar, déjame saber qué es’”, comentó en la entrevista.

Vivian de la Torre le envió este mensaje, debido a que Valeria Márquez compartió en la transmisión en vivo que no sabía qué era el tercer paquete que le llegaría ni quién era el remitente.

Vivian de la Torre es una influencer. (Foto: Instagram @barbivvvv)

“Cuando yo le estaba escribiendo el mensaje y esperando a que me respondiera, fue cuando vi de reojo lo que pasó”, dijo; sin embargo, ella pensó que todo estaba en orden.

“Como vi que se agachó, dije: ‘ah, le echaron confeti’, hice el acercamiento al en vivo para que me lo mostrara en cámara grande y fue cuando vi que estaba como con su cabello de lado, no entendí qué había pasado, hasta que vi que se cayó en la mesa”, compartió.

Lo primero que hizo Vivían de la Torre fue ponerse en contacto con los seres queridos de la modelo Valeria de la Torre: “Me preocupé muchísimo, le marqué a sus tíos, porque no estaban en la estética, entonces marqué, les dije que creía que le había pasado algo, que no estaba muy segura, no lo vi claro”.

Vivian, amiga de Valeria Márquez, compartió dos mensajes dedicados a la influencer luego de su asesinato. (Foto: Instagram @barbivvvv)

La joven se trasladó de inmediato a Blossom The Beauty Lounge, en donde encontró a una de sus amigas; sin embargo, Vivian tenía la esperanza de ver a Valeria con vida.

“Estábamos en shock las dos, no sabíamos qué estaba pasando, no pude ver a Vale, estaba en shock, en negación, no creía que le había pasado algo”, compartió e indicó que los días siguientes fueron complicados.

“Fue muy fuerte, porque después me echaron la culpa a mí, cuando lo único que hice fue darle amor. Yo veía videos de ella y mejor los deslizaba porque sentía muy feo”, agregó.

¿Valeria Márquez alertó que estaba en peligro? Vivian de la Torre explica qué sucedió

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la transmisión en vivo de Valeria Márquez, fue que la joven hizo comentarios como ‘A lo mejor me iban a matar’ o ‘Me iban a levantar, o qué’, poco antes del ataque.

Lo que llevó a pensar que Valeria Márquez alertó que estaba en peligro; sin embargo, Vivian de la Torre negó esta versión e indicó que la influencer solo estaba diciendo estos comentarios a manera de broma.

“Bromeaba en ciertas cosas, bromeaba en ciertos detalles (...) como que bromeaba para no darle importancia en ese momento, para que no se asustara”, aseguró Vivian con el periodista Fabián Pasos.

Aunque se siguen varias líneas de investigación, un vocero de la fiscalía indicó que posiblemente el responsable fue un asesino a sueldo. (Foto: Especial El Financiero)

También dijo que, en realidad, Valeria no se sentía en peligro, ya que de ser así, ella se habría retirado de manera inmediata: “Vale se hubiera ido, no le habría hecho caso a nadie. Si no se hubiera sentido a salvo, ella se habría ido”, agregó.

Además, Vivian de la Torre lamentó no haber estado con Valeria ese día: “si yo hubiera estado ahí, las cosas habrían sido muy diferentes. Si ella me hubiera dicho que no quería estar ahí, yo me la hubiera llevado”.