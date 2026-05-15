Trump amenaza a Taiwán con negarle venta de armas: ‘Lo último que necesitamos es una guerra con China’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no asumió ningún compromiso con el presidente chino, Xi Jinping, sobre Taiwán, y que pronto decidirá sobre una planeada venta de armas por 14 mil millones de dólares a la isla.

“Sobre Taiwán él se siente muy firme, yo no asumí ningún compromiso en ningún sentido”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One el viernes. El mandatario estadounidense afirmó que finalmente “tomará una determinación en un período relativamente corto” sobre las armas tras hablar con la persona “que dirige Taiwán”, sin especificar a quién se refería.

Trump dijo que él y Xi “hablaron mucho” sobre el tema y que el líder chino “no quiere ver una lucha por la independencia, porque eso sería una confrontación muy fuerte”.

Trump también afirmó que Xi le preguntó directamente si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de conflicto.

“Solo hay una persona que sabe eso, y soy yo, soy la única persona”, dijo Trump.

“Le dije: no hablo de eso”, continuó.

La extensa conversación de Trump con Xi sobre la política hacia Taiwán fue en sí misma notable y representó una posible ruptura con repercusiones tanto internacionales como internas. Estados Unidos mantiene desde hace tiempo una política de ambigüedad estratégica sobre si acudiría en defensa de Taiwán en caso de un ataque de China, reservándose el derecho de usar la fuerza sin decir explícitamente si intervendría. Pero negociar sobre transferencias de armas con Xi rompería con la tradición diplomática.

Las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán han estado marcadas desde 1982 por las “seis garantías” del presidente Ronald Reagan, que adoptan una postura deliberadamente ambigua sobre la soberanía de la isla, pero establecido explícitamente que Estados Unidos no consultaría con China sobre ventas de armas a Taiwán y no revisaría la Ley de Relaciones con Taiwán, que exige a Washington proporcionar armas defensivas a la isla.

¿Qué dijo Donald Trump sobre su venta de armas a Taiwán?

Trump fue consultado explícitamente sobre si corría el riesgo de socavar esas garantías, considerados un pilar bipartidista de la política exterior estadounidense, por un periodista a bordo del Air Force One. Respondió diciendo que 1982 fue “hace mucho tiempo”, aunque reiteró que no se comprometió con Xi. Al mismo tiempo, sembró dudas sobre si avanzará con la venta de armas.

“Creo que lo último que necesitamos ahora es una guerra a 9 mil 500 millas de distancia”, dijo Trump.

Las declaraciones de Trump se producen después de que el presidente chino emitiera una advertencia inusualmente directa de que las dos naciones podrían caer en un conflicto si el tema de Taiwán se maneja incorrectamente. Taiwán, una isla democrática y autónoma que China reclama como parte de su territorio, ha sido durante mucho tiempo un foco de tensión geopolítica entre Washington y Pekín.

Funcionarios estadounidenses intentaron minimizar de inmediato cualquier percepción de nuevas tensiones, y el resumen oficial de la reunión no mencionó a Taiwán. Ambas partes reiteraron sus posiciones históricas sobre el tema y todos entienden la postura del otro, dijo un alto funcionario del gobierno el jueves al ser consultado sobre el encuentro entre Trump y Xi.

“La política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado hasta hoy, ni tras la reunión que tuvimos aquí hoy”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, a NBC el jueves, en referencia a la histórica política de Washington de apoyar a la isla sin reconocer su soberanía. “Ellos siempre plantean el tema, nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y seguimos adelante con otros asuntos. Sabemos cuál es su postura y creo que ellos saben cuál es la nuestra”.