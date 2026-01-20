Trump ‘se lleva un sustote’: Falla avión Air Force One con el que viajaría a Davos; utilizará otro

El Air Force One tuvo un problema técnico antes de partir hacia Davos.

El avión Air Force One del presidente de Estdos Unidos, Donald Trump, presentó un “problema eléctrico menor” cuando iniciaba su viaje rumbo al Foro Mundial Económico Davos y regresó a la base en Washington para cambiar de aeronave.

Con ello, es posible que se retrase la llegada de Trump a Davos, donde lo esperan para discutir sobre temas como la presión para comprar Groenlandia a Dinamarca.

Trump aterriza en Washington: Abordará otro Air Force One

El avión aterrizó con seguridad en Andrews poco después de las 23:00 horas, tiempo de Washington, después de aproximadamente una hora y 20 minutos en el aire.

La Casa Blanca anunció que Trump abordaría otro avión y continuaría su viaje previsto al foro en Suiza. El presidente estadounidense tenía previsto llegar el miércoles y partir el jueves.

Aplicaciones como FlightRadar 24 mostraron el trayecto de la aeronave de Donald Trump. (EFE)

De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación del Air Force One detectó el problema menor cuando apenas llevaban 45 minutos de vuelo por lo que regresaron hacia la Base Conjunta Andrews, en Washington.

En la base, el mandatario cambiará de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza, donde se espera que este miércoles 21 de enero intervenga en el foro.

De acuerdo con los periodistas abordo del avión, las luces de su cabina se apagaron brevemente después del despegue pero no se ofreció ninguna explicación.

Está previsto que su intervención del miércoles en Davos se centre en asuntos económicos internos, como el costo de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.

Previo a abordar al Air Force One, Trump dijo brevemente a la prensa que “este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar”.

Donald Trump tendría que posponer su llegada a Davos tras la falla en el Air Force One. (Bloomberg)

Información en desarrollo...