¿Quién es la sobrina de Trump que se burló de la carta en la que hizo ‘berrinche’ por Nobel de la Paz?

Quién es Mary L. Trump, la sobrina de Donald Trump, que se burló de la carta que envió a Noruega. (Crédito: Joey Sussman | Shutterstock | MaryLTrump/X)

Mary L. Trump se burló de su tío, el presidente Donald Trump, por la carta que envió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en la que justifica por qué presiona para hacerse con el control de Groenlandia.

A través de redes sociales, Mary Trump se mofó de la comunicación que el presidente de Estados Unidos envió a su homólogo noruego. Sospechó que se trataba de una publicación falsa, pues le pareció “demasiado estúpido”, pero expresó su sorpresa cuando se confirmó la veracidad del documento.

“Cuando vi esta carta, literalmente pensé: ‘Esto es demasiado estúpido incluso para él’. Debería haberlo sabido”, escribió en X la sobrina del presidente Donald Trump.

No es la primera ocasión en la que Mary L. Trump critica y emite comentarios burlones sobre Donald Trump. En el pasado, se pronunció a favor de Joe Biden, contrincante de Trump en las elecciones de 2024, y lo calificó como “patético” y “manipulable por Putin”.

Además, por declaraciones del propio Donald Trump, acusó que tenía el “deseo de ser el presidente vitalicio” de Estados Unidos.

¿Quién es Mary L. Trump, la sobrina que critica a su tío?

Mary L. Trump es escritora, empresaria y psicóloga, de 60 años. Es hija de Fred Trump Jr., hermano mayor del mandatario, quien murió en 1981.

En su formación académica destacan sus estudios en la Escuela Ethel Walker, donde se graduó en 1983. Posteriormente cursó literatura inglesa en la Universidad de Columbia y obtuvo un doctorado en psicología clínica en el Derner Institute of Advanced Psychological Studies de la Universidad de Adelphi.

En 2020 publicó un libro sobre Donald Trump y su familia, titulado “Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, el cual vendió alrededor de un millón de copias. En esta obra, Mary L. Trump ofrece una visión crítica de la dinámica familiar Trump y del desarrollo psicológico de su tío.

¿Qué decía la carta que envió Trump a Noruega?

La carta que Donald Trump envió al primer ministro de Noruega reprochaba que no se le otorgara el Premio Nobel de la Paz, y con ello justificaba sus acciones para intentar que Groenlandia quedara bajo control de Estados Unidos.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos (...) Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”.

En la misma misiva, afirmó que es la persona que más ha hecho por la OTAN, “como ninguna otra”, y sostuvo que ahora los aliados deberían “hacer algo por Estados Unidos”.