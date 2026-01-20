Trump filtra mensajes con Macron y líder de la OTAN: ‘No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia’

Trump exhibió las conversaciones que tuvo con Macron y la OTAN en las que habló sobre Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ‘exhibió’ a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en su red social Truth Social.

Trump publicó ‘pantallazos’ de la conversación que tuvo con Macron en la que ambos hablan sobre la situación de Groenlandia.

“No entiendo qué estás haciendo con Groenlandia”, dijo el presidente francés, quien le ofreció reunirse con él durante la cumbre del G-7 en París, que será después del Foro Económico Mundial de Davos.

“Puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen. Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, insistió el presidente francés.

Trump se cita en Davos con Rutte para hablar de Groenlandia

Trump también exhibió su conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y confirmó que se reunirán para hablar de Groenlandia.

En un mensaje indica que ha tenido “una conversación telefónica muy interesante” con Rutte “sobre Groenlandia” y que ha acordado una reunión con él en Davos.

“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, precisa el presidente estadounidense.

En una segunda publicación en Truth Social, el líder republicano publica la captura de pantalla de un mensaje en el que Rutte le asegura que está comprometido a encontrar “una solución” sobre Groenlandia.

El representante de la OTAN, según ese intercambio, añade que utilizará todos sus compromisos mediáticos en la cumbre para subrayar la labor de Trump en Gaza, Ucrania y Siria, donde el domingo el Gobierno sirio anunció un alto el fuego con las milicias kurdas. “Estoy desando verte”, le dice Rutte.

¿Por qué Trump está tan interesado en Groenlandia?

Para Trump, “Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial: ‘No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!’”, sostiene el líder republicano.

También asegura que “Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo”.

“Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado”, señala.

Y cree que Estados Unidos es “la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!”.

Desde hace semanas Trump amenaza con anexionarse Groenlandia, bajo soberanía danesa y el paraguas de la OTAN, con el argumento de que la seguridad y la vigilancia de la isla ártica ha sido descuidada en los últimos años y su control puede caer en manos de China o Rusia.

La tensión generada en la zona por las constantes amenazas de Trump ha provocado que Dinamarca y Groenlandia propusieran a Rutte el establecimiento de una misión de la Alianza en torno a la isla, después de que soldados de varios países aliados llegaran a la zona para realizar unas maniobras militares ajenas a la OTAN.

*Con información de EFE