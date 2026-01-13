Groenlandia exige a la OTAN garantizar su seguridad con el envío de militares: ‘EU quiere el poder’

El presidente Donald Trump ha reiterado su interés en tomar el control de Groenlandia.

El gobierno de Groenlandia dijo que intensificará los esfuerzos para garantizar que las defensas de la isla sean gestionadas dentro de la alianza militar de la OTAN, haciendo frente a las renovadas amenazas de Estados Unidos de apoderarse del territorio.

“Todos los estados miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, comparten un interés común en la defensa de Groenlandia”, declaró la oficina del primer ministro en un comunicado. “Por lo tanto, la coalición gubernamental en Groenlandia, en cooperación con Dinamarca, trabajará para garantizar que el diálogo y el desarrollo de la defensa de Groenlandia se lleven a cabo en el marco de la OTAN”.

El mensaje llega antes de una reunión de alto riesgo de los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington el miércoles, según informes de los medios.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participará en la reunión, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, según la agencia de noticias danesa Ritzau.

‘EU reitera su objetivo de apoderarse de Groenlandia’

El objetivo declarado de las conversaciones es ayudar a desactivar las renovadas amenazas del presidente Donald Trump hacia Groenlandia y comenzar a reparar los tensos lazos con Washington sobre la isla de importancia estratégica.

“Estados Unidos ha reiterado una vez más su deseo de apoderarse de Groenlandia”, declararon las autoridades de Nuuk en el comunicado.

“Esto es algo que la coalición gubernamental de Groenlandia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia”.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, también condenó la actitud estadounidense, calificando las amenazas de inaceptables y destacando que Groenlandia no está en venta.

«Es bastante obvio que el proyecto europeo ha sido objeto de destrucción, tanto externa como interna», dijo en la puerta. «Europa crece en tiempos difíciles. Estos son tiempos realmente difíciles».

Apuestan por acuerdo con EU sobre Groenlandia

Tras reunirse con Rubio el lunes por la noche, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se mostró optimista de que Europa pueda alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre Groenlandia. Rubio no hizo declaraciones oficiales tras la reunión.

La disputa también llevó a Trump a renovar sus críticas a otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtiera que cualquier intento de apoderarse de Groenlandia socavaría la alianza.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció el martes que se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el lunes de la próxima semana en Bruselas.

La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, también participará en la reunión, según informó la prensa local.