‘No les llega al precio’: Ninguna cantidad de dinero puede comprar Groenlandia, dicen legisladores a Trump

Funcionarios de la administración Trump han considerado enviar pagos directos a los residentes de la isla para incentivarlos a separarse de Dinamarca y unirse a EU. (Bloomberg).

No hay ninguna suma de dinero de Donald Trump que pueda persuadir a los groenlandeses a unirse a Estados Unidos, dijeron dos legisladores en el parlamento danés, lo que pone de relieve la oposición que abarca todo el panorama político del territorio.

Cualquier intento del presidente estadounidense de atraer a la isla ártica con dinero está condenado al fracaso y sólo corre el riesgo de alejar aún más a los groenlandeses, dijo Aaja Chemnitz, una de las dos representantes de Groenlandia en la legislatura danesa, donde preside el comité centrado en los asuntos del territorio.

El mensaje se repite en todo el espectro político de Groenlandia. En una declaración conjunta emitida el viernes, todos los partidos del parlamento del dominio reiteraron que «no queremos ser estadounidenses», advirtiendo que ningún otro país debe interferir en la decisión de los groenlandeses sobre su propio futuro.

¿Cuál es la estrategia de Trump para persuadir a los groenlandeses?

Funcionarios de la administración Trump han considerado enviar pagos directos a los residentes de la isla para incentivarlos a separarse de Dinamarca y unirse a Estados Unidos, según informó Reuters. Las cantidades en discusión oscilaban entre 10 mil y 100 mil dólares por persona, según el informe.

“Ninguna cantidad de dinero puede comprar nuestra alma nacional”, dijo Chemnitz en una entrevista en Copenhague el viernes. “Es una falta de respeto pensar que se puede comprar a un pueblo. ¿De qué sirve un pago único cuando se está destruyendo todo nuestro cimiento?”

¿Dinamarca es independiente?

Aunque la independencia de Dinamarca ha sido debatida durante mucho tiempo en este país de 57 mil habitantes, las encuestas de opinión han demostrado que los groenlandeses están abrumadoramente en contra de la idea de unirse a los EU.

Aki-Matilda Hoegh-Dam, otra legisladora groenlandesa en Copenhague, del partido independentista Naleraq, también descartó llegar a cualquier acuerdo monetario para convertirse en estadounidense.

“No somos una mercancía que se pueda comercializar como seres humanos”, dijo en otra entrevista. “Por mucho dinero que se ofrezca, seguirá siendo demasiado barato. Se trata también de dignidad”.

Aunque Trump planteó la idea de convertir a todos los groenlandeses en millonarios, su retórica agresiva ha generado inquietud, incluso temor, entre los habitantes de la isla por las consecuencias de romper con Dinamarca demasiado pronto.

Esta preocupación se reflejó en las elecciones de marzo del año pasado, cuando tres de cada cuatro votantes groenlandeses apoyaron a partidos que solo favorecían un avance lento hacia la independencia. El partido Inuit Ataqatigiit de Chemnitz se encuentra entre ellos.

Chemnitz afirmó que la cultura, la identidad, el idioma y el estilo de vida de Groenlandia quedarían “completamente erosionados en un período muy corto de tiempo” si Estados Unidos obtuviera el control de la isla.

“A diferencia de Estados Unidos, Groenlandia no es una sociedad capitalista”, dijo. “Para nosotros, lo importante es la comunidad, nuestras familias y nuestros lazos sociales. Vivimos en armonía con la naturaleza y queremos preservar ese estilo de vida”.

Chemnitz también acusó a la administración Trump de tergiversar las condiciones en Groenlandia para apoyar su narrativa, incluyendo subestimar la población de la isla y afirmar falsamente que un gran número de buques de guerra rusos y chinos operan en aguas cercanas.

Trump ha argumentado repetidamente que el control estadounidense de Groenlandia es necesario para la seguridad nacional, pero la decisión de detener al presidente venezolano Nicolás Maduro ha aumentado aún más las preocupaciones sobre las ambiciones militares de Estados Unidos.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, calificó la retórica de Trump de “completamente inaceptable” y le dijo a Trump “ya es suficiente”.