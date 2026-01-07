¿Trump comprará Groenlandia o la invadirá? Así van las apuestas

El presidente Donald Trump ha revivido su ambición de larga data de poner Groenlandia bajo control estadounidense, pero los comerciantes que apuestan por el resultado son escépticos de que suceda este año, mientras que asignan mayores probabilidades a alguna forma de adquisición antes de que termine su mandato.

En Polymarket, una popular plataforma de predicción basada en criptomonedas, los operadores apuestan a si Trump convertirá la isla ártica en una soberanía estadounidense para finales de este año. La cuota era del 14 por ciento este miércoles, con más de 2 millones de dólares negociados desde finales de diciembre. Este mercado es una de las apuestas más populares de Polymarket en los últimos días.

En Kalshi, una bolsa regulada por Estados Unidos, algunos operadores se centran en una cuestión a más largo plazo: si Estados Unidos adquirirá al menos parte de Groenlandia en algún momento durante el mandato de Trump, que se extiende hasta 2029. Ese mercado valoró las probabilidades en un 43 por ciento, aunque las transacciones han sido mucho más ligeras, con alrededor de 644 mil dólares cambiando de manos durante el año pasado.

En los mercados de predicción, los operadores compran acciones con opciones de “sí” o “no” que siguen el resultado de eventos reales, desde partidos deportivos y pronósticos económicos hasta el regreso de Jesús a la Tierra. La cantidad de compra y venta de estos instrumentos determina la probabilidad implícita —y, por lo tanto, el precio— de cada resultado en cualquier momento.

Las diferentes probabilidades subrayan la incertidumbre de los operadores ante cualquier movimiento a corto plazo, mientras que asignan una probabilidad mayor, aunque aún incierta, a un plazo más largo. La divergencia también ofrece una visión de algunas de las preguntas más generales que enfrentan los mercados de predicción a medida que este sector busca encontrar su lugar en Wall Street. Las plataformas afirman que sus datos pueden utilizarse como indicadores del sentimiento del mercado, ayudando a los inversores a encontrar señales de trading valiosas donde los mercados tradicionales o las fuentes de noticias podrían carecer.

Pero la variedad de preguntas que dan pie a especulaciones —como si Trump podría adquirir la totalidad o parte de Groenlandia y, de ser así, cuándo y por qué medios— puede llevar a resultados dispares, lo que dificulta obtener información exhaustiva. Además, las reglas utilizadas para determinar el resultado de un mercado a veces están sujetas a interpretación, lo que genera debates sobre si se tomó la decisión correcta.

En Polymarket, un mercado que rastreaba si Estados Unidos invadiría Venezuela este mes generó un debate significativo en los últimos días. Algunos operadores argumentaron que la incursión militar estadounidense del 3 de enero para capturar al presidente Nicolás Maduro debería haber resuelto el asunto. Las reglas de Polymarket establecían que el mercado solo se resolvería si Estados Unidos llevaba a cabo una ofensiva militar para establecer el control, lo cual posteriormente aclaró que la misión de “captura y extracción” de Trump no constituía tal.

El mercado de Groenlandia de la plataforma establece que la soberanía se define como la transferencia de la mayoría de Groenlandia de ser un estado autónomo dentro del reino de Dinamarca a estar bajo el gobierno formal de Estados Unidos. Los anuncios oficiales de Estados Unidos y Dinamarca o un consenso en los medios de comunicación resolverían el mercado, incluso si la transferencia real de soberanía aún no se ha producido.

El mercado más popular de Kalshi, centrado en Groenlandia, considera la cuestión de si Trump podría comprar al menos una parte de la isla (en lugar de apoderarse de ella militarmente), habiendo registrado un volumen comercial de más de 2 millones de dólares desde finales de 2024. Las probabilidades de que eso ocurra aumentaron al 40 por ciento el miércoles, frente al 16 por ciento cuando Estados Unidos capturó a Maduro.

La Casa Blanca declaró esta semana que está considerando diversas maneras de lograr el objetivo de Trump de adquirir Groenlandia, lo que intensifica las tensiones con Dinamarca y otros miembros de la OTAN. Los líderes europeos emitieron una declaración conjunta, advirtiendo que Trump debe respetar la integridad territorial tanto de Groenlandia como de Dinamarca.