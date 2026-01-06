Asesor de Trump amenaza con anexar a Groenlandia con operación militar: ‘El mundo se rige por la fuerza’

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos y de mayor confianza del presidente estadounidense Donald Trump, reiteró la intención de Estados Unidos de ‘apoderarse’ de Groenlandia, incluso si para ello fuera necesario recurrir al uso de la fuerza militar.

“Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”, afirmó Miller durante una entrevista con el presentador de CNN Jake Tapper.

En ese contexto, el actual jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca defendió su visión del orden internacional basada en el poder militar: “Vivimos en el mundo real, un mundo que se rige por la fuerza, que se rige por el poder. Estas son las férreas leyes del mundo”, advirtió.

Para justificar su intención, Miller recordó el papel importante de Estados Unidos dentro de la OTAN. Sin embargo, Dinamarca —país al que pertenece Groenlandia— es miembro de la Alianza Atlántica.

Ni Groenlandia ni Copenhague representan una amenaza para la seguridad nacional de Washington, que además ya cuenta con una base militar en la isla, la de Pituffik.

“Estados Unidos es la potencia de la OTAN. Para que Estados Unidos asegure la región ártica, proteja y defienda los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”, declaró Miller durante la entrevista.

Dinamarca reforzará defensa en Groenlandia y la presencia de OTAN

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró este martes que Copenhague va a reforzar la defensa en Groenlandia y la presencia de la OTAN en esta isla ártica, en medio de las nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad de hacerse con este territorio autónomo de Dinamarca por cuestiones de seguridad nacional.

“Vamos a reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también va a haber mayor foco de la OTAN con más maniobras y una mayor presencia de la OTAN. Eso significa que estamos con los estadounidenses en esto”, dijo Poulsen en referencia a las críticas de Washington sobre la falta de inversiones danesas en la defensa de esta isla ártica.

El Gobierno danés anunció ya hace un año que destinaría 15 mil millones de coronas (unos 2 mil millones de euros) para comprar tres nuevos buques, más drones y mejorar la capacidad de sus satélites en la zona.

En octubre pasado el Ejecutivo danés comprometió una nueva inversión de 27.400 millones (unos 3 mil 700 millones de euros) para la defensa en el Ártico y el Atlántico Norte, incluido una nueva sede para el comando Ártico en Nuuk (capital groenlandesa) y un nuevo cable submarino entre la isla y Dinamarca, además de más barcos de patrulla.

“Quiero dejar claro que Groenlandia es una parte del Reino de Dinamarca. No percibo que nadie a nivel internacional cuestione esto”, dijo hoy Poulsen, que resaltó que tanto Dinamarca como Estados Unidos son miembros de la OTAN.

Con información de EFE