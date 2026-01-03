Reaparece AMLO y condena captura de Nicolás Maduro: ‘Lincoln no aprobaría una misión como la de Trump’

El expresidente Andrés Manuel López Obrador salió un momento de su retiro de la política para condenar la captura de Nicolás Maduro y la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

López Obrador calificó la operación ‘Resolución Absoluta’ llevada a cabo en Venezuela como un acto de tiranía del gobierno del presidente Donald Trump y aseguró que ni Simón Bolivar ni el expresidente Abraham Lincoln aprobarían una misión como la que realizó el mandatario estadounidense.

¿Qué dijo López Obrador sobre la captura de Nicolás Maduro y la operación de EU en Venezuela?

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, señaló López Obrador en una publicación hecha a través de su perfil en X.

Además de condenar la intervención de EU en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, de su esposa Cilia Flores, quienes serán enjuiciados por narcoterrorismo, el expresidente López Obrador pidió a Trump que “no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas.

“Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”.

La reaparición de López Obrador concluye con una de las frases más recordadas de Benito Juárez y con el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condenó la operación de EU en Venezuela desde la mañana de este sábado 3 de enero.

“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’, como nos enseñó Benito Juárez en el Siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum Por ahora no le mando un abrazo”, señaló López Obrador.

¿Cómo fue la captura de Nicolás Maduro?

La madrugada de este sábado, elementos de Delta Force, fuerzas especiales de EU, realizaron la operación ‘Resolución Absoluta’ en Caracas y en otras partes de Venezuela para detener a Nicolás Maduro, señalado por EU como el líder del Cártel de Los Soles.

Durante la operación militar también se detuvo a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Ambos están en camino a Nueva York a bordo del buque Iwo Jima de la Marina de Estados Unidos.

Una vez en EU, Nicolás Maduro será recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde será vecino de de Rafael Caro Quintero, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Genaro García Luna, entre otros.

Horas después de la intervención de EU en Venezuela, el presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa para detallar la captura del presidente venezolano y ahí se dio a conocer la primera foto de Nicolás Maduro capturado.

¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinabum de la operación de EU?

Desde las primeras horas de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la operación militar y pidió la intervención de la ONU.

“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, expresó la mandataria a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El comunicado de la Cancillería remarcó, además, que “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo”, por lo que advirtió que “cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.