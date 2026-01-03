‘Todo el suelo tembló’: Videos de la operación ‘Resolución Absoluta’ que derrocó a Nicolás Maduro

La operación Resolución Absoluta para derrocar a Nicolás Maduro contó con la participación de más de un centenar de aeronaves y agencias de Estados Unidos.

El fin del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ya es real. Estados Unidos capturó al presidente venezolano y lo sacó de su país en una extraordinaria operación nocturna llamada ‘Resolución Absoluta’ que fue acompañada por una serie de ataques que hicieron temblar el suelo, según los propios venezolanos.

La operación de Donald Trump en Venezuela ocurre luego de meses de creciente presión del gobierno de EU sobre la nación sudamericana rica en petróleo.

Tras la captura, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, según informó la fiscal de EU, Pam Bondi.

Maduro y otros funcionarios venezolanos fueron acusados en 2020 de conspiración para cometer “narcoterrorismo”. El Departamento de Justicia estadounidense emitió hoy una nueva acusación contra Maduro y su esposa por su presunto papel en la conspiración de narcoterrorismo.

Así fue el ataque de EU en Venezuela llamado ‘Resolución Absoluta’

Bautizada como ‘Absolute Resolve (Resolución Absoluta)’, la operación de EU en Venezuela fue una misión encubierta que se ejecutó entre la noche del 2 y la madrugada del sábado 3 de enero y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves.

Según Washington, Maduro y Flores se encuentran ahora detenidos bajo custodia estadounidense en el buque USS Iwo Jima que los traslada a Nueva York. Incluso, las autoridades de EU ya publicaron la primera foto de Nicolás Maduro a bordo de ese buque esposado y con los ojos y oídos tapados.

La operación ‘Resolución Absoluta’ se llevó a cabo tras meses de planificación por parte de varias agencias, incluida la CIA. El objetivo era localizar a Nicolás Maduro, estudiar sus rutinas y movimientos, y determinar el momento óptimo para actuar, informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una rueda de prensa junto a Donald Trump.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.

Durante la madrugada se reportaron ataques en varias localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según informó el Gobierno venezolano, que denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense.

Las fuerzas llegaron al complejo en el que se encontraba Nicolás Maduro a las 1.01 hora de Washington y recibieron fuego de resistencia, aunque solo un helicóptero estadounidense fue alcanzado, sin que se registraran bajas en las filas estadounidenses. La aeronave logró retornar a su base con éxito.

Trump explicó que Maduro y Flores fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

De acuerdo con el mandatario, las fuerzas estadounidenses habían ensayado la operación en una réplica de la residencia de Maduro y estaban equipadas con sopletes para atravesar el acero en caso de que la pareja se encerrara en un búnker.

Las fuerzas de EU abandonaron Venezuela alrededor de las 3.29 hora de Washington con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

Así fue la presión de Trump contra Nicolás Maduro

Trump anunció que Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta que no se produzca una transición, a la vez que dijo que su Gobierno mantiene comunicación con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

La campaña de presión contra Maduro comenzó en agosto pasado, cuando el Gobierno de Trump elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la captura del líder chavista, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, acusaciones que Caracas ha negado tajantemente.

Poco después, Washington puso en marcha la operación ‘Lanza del Sur’, un despliegue militar sin precedentes en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico, durante el cual una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas de drogas fueron destruidas y más de un centenar de personas ejecutadas.

Trump, que desde septiembre prometía que “pronto” habría ataques contra objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano, dio otro paso el mes pasado al ordenar un bloqueo a la entrada y salida de petroleros sancionados de Venezuela, asfixiando la industria clave para su economía.

Con información de AP y EFE.