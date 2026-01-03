Trump asegura que María Corina Machado no tiene ‘el apoyo y el respeto’ para gobernar Venezuela

Trump dijo que María Corina Machado no está preparada para asumir la presidencia de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para gobernar Venezuela, poniendo en duda su capacidad para asumir la presidencia del país.

Durante sus declaraciones, Trump instó a los funcionarios y simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro que aún permanecen en Venezuela a cambiar de postura.

“Si se mantienen leales, el futuro les será muy adverso”, advirtió. No obstante, al ser consultado sobre un posible respaldo a Machado como alternativa de poder, el mandatario estadounidense se mostró cauteloso y señaló que “tendremos que analizarlo”.

María Corina Machado pide que Edmundo González sea el nuevo presidente de Venezuela

En respuesta, María Corina Machado utilizó la red social X para afirmar que la oposición venezolana está preparada para asumir el poder. En su mensaje, pidió que Edmundo González, su candidato sustituto en las recientes elecciones, asuma la presidencia e instó a las fuerzas armadas a reconocerlo como mandatario legítimo.

La líder opositora venezolana destacó la participación ciudadana en las elecciones del 28 de julio y afirmó que Edmundo González Urrutia fue elegido como “legítimo Presidente de Venezuela”, por lo que —según sus palabras— debe asumir su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional.

La líder opositora llamó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes, activos y organizados hasta concretar lo que denominó una Transición Democrática. También pidió a los venezolanos dentro del país estar atentos a próximas convocatorias a través de canales oficiales, y a quienes se encuentran en el exterior, movilizar el apoyo de gobiernos y ciudadanos del mundo para la reconstrucción de Venezuela.

“En estas horas decisivas, sigamos todos alertas y en contacto”, concluyó Machado en su mensaje.

Machado aseguró que Nicolás Maduro enfrenta desde ahora procesos ante la justicia internacional por presuntos crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades. Según expresó, ante la negativa del gobierno a aceptar una salida negociada, Estados Unidos habría decidido “hacer valer la ley”.

También sostuvo que es el momento de que la soberanía popular y nacional rijan en Venezuela, planteando como prioridades el restablecimiento del orden institucional, la liberación de los presos políticos, la reconstrucción del país y el retorno de los migrantes venezolanos.