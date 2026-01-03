Maduro tenía una fortaleza de acero para escapar: ‘Llegó hasta la puerta, pero no pudo entrar’

Nicolás Maduro fue arrestado junto con su esposa Cilia Flores en un complejo de Caracas, reportó el Ejército de EU.

El fin del régimen de Nicolás Maduro casi se complica por un obstáculo en el operativo que fuerzas especiales de Estados Unidos lanzaron contra el complejo en el que estaba resguardado, reveló el presidente Donald Trump este 3 de enero.

Nicolás Maduro, quien fue vendado y llevado en pijama al portaaviones USS Iwo Jima, fue detenido en un operativo del Ejército de EU que incluyó el bombardeo de objetivos en Caracas durante la madrugada de este sábado.

Donald Trump presumió la grandeza de la operación, a la que equiparó con las hechas por EU durante la Segunda Guerra Mundial, y festejó que la liberación del pueblo de Venezuela del “dictador Maduro”.

¿Qué sabemos de ‘Resolución Absoluta’, el operativo para arrestar a Maduro?

La operación incluyó el despliegue de más de 150 aeronaves, entre ellos cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1, explicó Dan Caine, general del Estado Mayor Conjunto.

“Esta operación fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 3 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo”, aseguró.

El operativo ‘Resolución Absoluta’ tuvo que ser pospuesto durante varios días debido a que las condiciones climatológicas en Venezuela no permitían al Ejército de EU garantizar el éxito del despliegue.

Ese escenario cambio durante las primeras horas de este sábado 3 de enero. “El Componente Aéreo Conjunto comenzó a desmantelar y desactivar los sistemas de defensa aérea en Venezuela, empleando armas para garantizar el paso seguro de los helicópteros a la zona objetivo”, contó el general.

¿Nicolás Maduro casi escapa del Ejército de EU?

El general Dan Caine detalló que las fuerzas especiales que arrestaron a Maduro llegaron a la complejo en el que estaba resguardado alrededor de las 2 de la mañana.

Elementos del Ejército de Venezuela abrieron fuego contra los helicópteros de EU y provocaron daños en una aeronave, aunque esta pudo volar de regreso al portaaviones norteamericano.

Los soldados se movieron “con rapidez, precisión y disciplina hacia su objetivo, aislando la zona” para facilitar la captura del presidente de Venezuela.

El operativo estuvo a punto de complicarse: Donald Trump contó que Nicolás Maduro casi escapa a una especie de ‘habitación del pánico’ que tenía “puertas de acero sólido”

“Intentó entrar, pero se abalanzaron sobre él tan rápido que no lo logró”, presumió Trump quien anunció que EU se hará cargo de la administración de Venezuela y de su petróleo.

Con información de EFE