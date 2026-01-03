Así fue el operativo para capturar a Maduro: Construyeron una casa igual e investigaron hasta qué comía

Fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación relámpago en Venezuela llamada Resolución Absoluta, la cual culminó con el arresto del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. La acción fue confirmada públicamente por Donald Trump, quien ofreció detalles sobre la planeación, ejecución y destino judicial de la pareja.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, ambos fueron trasladados inicialmente al buque anfibio USS Iwo Jima y posteriormente en helicópteros a Nueva York, donde enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó”, declaró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

En la imagen, humo en el aeropuerto de La Carlota tras varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. (Matias Delacroix/AP)

El operativo de captura de Maduro fue ensayado al detalle

Trump describió que la detención de Maduro tuvo un alto grado de precisión, donde las fuerzas involucradas practicaron cada movimiento con antelación: “Lo practicaron todo. Construyeron una casa igual a la que fueron, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar, los pasillos y las escaleras por los que tenían que transitar”.

El presidente Trump detalló a Fox News que Maduro se encontraba en una residencia con características defensivas: “Estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, lo que llaman un espacio seguro, de acero sólido… Intentó entrar, pero se abalanzaron sobre él tan rápido que no lo logró”.

Durante el operativo, uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos. No obstante, Trump aseguró que no hubo bajas mortales entre el personal estadounidense: “No tuvimos a nadie muerto”, afirmó, aunque reconoció que hubo heridos.

El presidente venezolano y su esposa fueron sacados por comandos especiales y trasladados de inmediato a un helicóptero. Donald Trump publicó una foto de Maduro tras el arresto, donde se le observa vendado, en pijama y esposado.

Trump aseguró que Estados Unidos estaba preparado para una segunda oleada de ataques, aunque afirmó que la primera fue suficiente.

Llevaban sopletes para sacar a Maduro de su fortaleza de acero

En la conferencia de prensa de Trump, Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, detalló que emplearon 150 aeronaves como cazas F-35, F-22 o F-18, aviones de alerta temprana E-2 o bombarderos estratégicos B-1 para una “sorpresa táctica”.

“Esta operación, conocida como operación Resolución Absoluta, fue discreta, precisa y se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planificación y ensayos, una operación que, francamente, solo el ejército estadounidense podía llevar a cabo”, mencionó Caine.

Previamente, investigaron todo sobre Maduro, incluso qué comía, con lo cual eligieron el día con menos riesgo. Varios días, el clima no los beneficio, hasta anoche, cuando encontraron una “ventana de oportunidad”. Entraron en la residencia del político a las 2:01 hora local.

“Maduro llegó hasta la puerta (de su refugio), pero ya no la pudo cerrar (...) Nosotros llevábamos sopletes para sacarlo”, agregó Dan Caine. También se mencionó que no pueden decir grandes detalles porque podría emplear otra operación así.

Desde Caracas, se reportaron explosiones, vuelos a baja altura y daños en instalaciones militares, además de interrupciones eléctricas en varias zonas de la capital. El ataque, según Trump, duró menos de 30 minutos.

Videos verificados mostraron explosiones nocturnas, columnas de humo y actividad militar en distintos puntos de la ciudad, así como vehículos circulando mientras las detonaciones iluminaban el cielo.

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas. (Matias Delacroix/AP)

Participación de la Fuerza Delta

La operación es atribuida a la Fuerza Delta (Delta Force), una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos especializada en misiones de alto riesgo y lucha antiterrorista. Su nombre oficial es 1st Special Forces Operational Detachment Delta y fue creada en 1977 tras una serie de atentados internacionales y operaciones fallidas de rescate.

Esta unidad opera bajo el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos (USASOC) y tiene su base en Fort Bragg, Carolina del Norte. Su estructura es reservada, flexible y compuesta por escuadrones especializados en asalto, inteligencia, logística y francotiradores.

De acuerdo con la información disponible, entre el 5% y el 10% de los aspirantes logran integrarse a esta fuerza, tras un proceso de selección riguroso. Su lema operativo es “Hechos, no palabras”.

Cargos judiciales de Nicolás Maduro en Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Maduro y Flores serán juzgados en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Recordó que desde marzo de 2020 existe una acusación formal contra el mandatario venezolano.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió Bondi en la red social X, al referirse a los cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo.

El Departamento de Justicia emitió una nueva acusación el mismo sábado, reforzando los señalamientos existentes desde 2020.

Con información de EFE y AP.