Fiscal de EU asegura que Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en NY por narcoterrorismo

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados la madrugada de este sábado en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

¿De qué se acusa a Nicolás Maduro en EU?

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos.

En Estados Unidos, estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de este sábado en Venezuela.

“En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, concluyó la fiscal general.

Desde su imputación en 2020, el Gobierno estadounidense -que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de su país- ha aumentado desde 15 a un récord de 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto.