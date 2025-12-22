Nicolás Maduro tiene que irse y EU está a favor del cambio, asegura Kristy Noem

Una campaña estadounidense que ha incluido ataques mortales contra presuntos buques de narcotráfico, e intercepciones de petroleros que transportaban crudo venezolano, tiene como objetivo disuadir la actividad ilícita y señalar que Estados Unidos quiere que el líder venezolano Nicolás Maduro salga del poder, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“No solo estamos interceptando estos barcos, sino que también estamos enviando un mensaje a todo el mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, él debe irse y que defenderemos a nuestra gente”, dijo Noem este lunes en Fox and Friends de Fox News.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela apareció en la televisión estatal para leer una declaración de Maduro, en la que el presidente calificó el “robo” de dos embarcaciones como “agresión” y pidió el fin de lo que describió como “actos de piratería”.

La Guardia Costera, que está bajo la jurisdicción de Noem, ha supervisado las escalas de los petroleros, mientras que el Comando Sur de Estados Unidos del Departamento de Defensa ha coordinado el aumento de fuerzas militares cerca de Venezuela, así como los ataques contra supuestos barcos de narcotráfico que han matado a unas 100 personas desde principios de septiembre.

Los funcionarios de la administración Trump han citado múltiples justificaciones para el esfuerzo interinstitucional, entre ellas detener el flujo del mortal fentanilo a Estados Unidos (aunque los expertos dicen que las rutas y los buques atacados probablemente traficaban cocaína), así como expulsar a Maduro y restaurar los activos estadounidenses expropiados hace décadas.

¿Por qué EU acusa a Maduro de ser narcotraficante?

La administración ha acusado a Maduro de liderar una organización de narcotráfico, el Cártel de los Soles, que incluye a altos funcionarios del gobierno venezolano y ha sido designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos.

“Este es un enemigo de los Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas, y nuestra Guardia Costera está haciendo un trabajo excelente yendo allí e interceptando estos barcos de manera segura, pero también enviando un mensaje contundente de que detendremos este flujo y continuaremos defendiendo a nuestro país”, dijo Noem.

Nicolás Maduro ha asegurado que EU está robando los buques petroleros venezolanos como piratas. (Foto: Bloomberg) (Gaby Oraa/Bloomberg)

EU admite querer derrocar a Nicolás Maduro

Noem adoptó una postura más agresiva que otros funcionarios de la administración hasta la fecha. El presidente Donald Trump insinuó que Maduro tiene los días contados, pero no llegó a afirmar que Washington esté intentando derrocarlo.

Ha reiterado que recurrirá a ataques terrestres en territorio venezolano. De igual manera, el secretario de Estado, Marco Rubio, se negó el viernes 19 de diciembre a comentar si Estados Unidos intentaba derrocar al presidente venezolano.

Aun así, el despliegue militar de la administración Trump en el Caribe es el mayor de la región en décadas y representa el intento más coordinado de atacar el crucial sustento económico de Venezuela. El país exporta aproximadamente 900,000 barriles de petróleo al día, de los cuales aproximadamente el 30 por ciento se mueve a través de una flota paralela similar a los petroleros que la administración Trump tiene en la mira.

Los ingresos de la industria petrolera proporcionan a la economía venezolana, en crisis, la tan necesaria moneda fuerte, y la oferta de dólares del gobierno ya ha caído un 30 por ciento en los primeros 10 meses de 2025.

Economía venezolana en crisis

A su vez, el tipo de cambio venezolano se encuentra bajo presión. La tasa de inflación se disparó al 556 por ciento en los 12 meses hasta el 17 de diciembre, frente al 219 por ciento a finales de junio y al 45 por ciento en 2024, según un índice semanal compilado por Bloomberg News.

El domingo, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, publicó un video en Telegram que muestra la salida del Canopus Voyager, que según el gobierno pertenece a Chevron y transporta al menos 400,000 barriles de crudo a Texas.