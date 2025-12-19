EU ‘acorrala’ a Maduro: Sanciona a varios familiares de su esposa, acusados de corrupción

El gobierno de Trump impuso sanciones a un sobrino de Maduro y a un empresario cercano al presidente de Venezuela. (Foto: EFE)

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela.

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

El pasado 11 de diciembre, Estados Unidos ya había incluido en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, a quien también acusó de narcotráfico.

Además, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras a otros dos sobrinos de Nicolás Maduro, a los que acusó de tener vínculos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos son parientes de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

¿A qué familiares de Maduro sancionó EU?

Entre los familiares de Malpica Flores se cuentan su madre (y hermana de la primera dama), Eloisa Flores de Malpica; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba, y su hermana, Iriamni Malpica Flores.

También su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.

En total, Estados Unidos sancionó a siete individuos, acusándolos de ser responsables o cómplices en “transacciones corruptas” dentro del Gobierno de Venezuela o de programas o proyectos públicos, según indicó la OFAC en un comunicado.

Esta medida prohíbe a individuos o empresas en Estados Unidos hacer transacciones con las personas sancionadas, además que congela los activos o propiedades que puedan tener en el país norteamericano.

Los tres sobrinos de Maduro forman parte de una batería de sanciones de la Administración de Donald Trump que también afecta al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, y bloqueando a seis buques.