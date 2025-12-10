EU ‘corta suministro’ a Maduro: Intercepta e incauta buque con crudo venezolano

Fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, según personas familiarizadas con el asunto, una medida que supone una grave escalada de las tensiones entre ambos países.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA y los ministerios de Petróleo e Información de Venezuela tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, porque es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías. La mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, por lo general a través de intermediarios, con grandes descuentos debido al riesgo de sanciones.

Confiscación de petróleo se suma a presiones de Trump y ataques a barcos presuntamente ligados al narco

La administración Trump aumentó la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir una operación de narcotráfico. El Pentágono realizó más de 20 ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, y mató a más de 80 sospechosos. El presidente Donald Trump sugirió en numerosas ocasiones que Estados Unidos podría atacar por tierra y que los “días de Maduro están contados”.

Por su parte, el gobierno de Maduro calificó las acciones de EU como un intento de apropiación de las reservas de petróleo de Venezuela, que se encuentran entre las más grandes del mundo.

La incautación del crudo salió a la luz el mismo día en que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz y presuntamente habría viajado a Oslo para participar en la ceremonia.

En los últimos meses, Maduro llamó a los ciudadanos venezolanos a unirse contra lo que él denomina amenazas estadounidenses y a alistarse en la milicia ciudadana. También desplegó tropas, barcos, aviones y drones en la frontera con Colombia, en algunos estados costeros y en una isla.

PDVSA, la empresa petrolera estatal, controla la industria petrolera del país y colabora con socios internacionales, entre ellos Chevron Corp, con sede en Houston, para realizar perforaciones en muchas partes de Venezuela.

Según el acuerdo actual, Chevron paga al gobierno un porcentaje del petróleo que produce junto con PDVSA a través de las empresas conjuntas de ambas compañías. Una licencia expedida por el Tesoro de Estados Unidos exime a la empresa estadounidense de las sanciones.