¿Dónde está María Corina Machado? Su hija recibe Nobel de La Paz y asegura que ‘en horas la abrazará’

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, habla tras aceptar el premio en nombre de su madre durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, confirmó este miércoles 10 de diciembre, tras recibir en su nombre el Premio Nobel de la Paz, que en “unas horas” podrá reencontrarse con su madre en Oslo.

También afirmó que la intención de Machado es regresar “muy pronto” a Venezuela. No obstante, reporteros venezolanos aseguran que María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, Noruega, pero no ha aparecido en público debido a los protocolos de seguridad que el Comité Nobel de la Paz debe garantizar.

¿Qué dijo Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, al recibir el Nober de la Paz?

Durante su discurso en el Ayuntamiento de la capital noruega, Ana Corina Sosa afirmó: “Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”.

También destacó que, mientras espera ese esperado encuentro, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”. “Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, añadió.

Mientras tanto, Sosa asumió lo que llamó “la difícil tarea de dar voz a las palabras” de Machado al leer el discurso que la dirigente preparó para la ceremonia.

La joven inició su intervención expresando la “infinita gratitud” de su familia y de Venezuela al Comité Noruego del Nobel, resaltando que “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo”.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”, concluyó.