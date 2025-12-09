En vilo, Premio Nobel de la Paz por ausencia de María Corina Machado: Aplazan conferencia en Noruega

El principal tema de conversación en Oslo era si Machado asistiría a la ceremonia en persona.

“Celebremos la paz”, se leía en las pancartas gemelas que flanqueaban el escenario erigido en el paseo marítimo de Oslo para conmemorar la ceremonia de entrega del Premio Nobel de este año.

El hecho es que algunos consideran que la beneficiaria de este año, la líder opositora venezolana María Corina Machado, está a favor del conflicto militar para lograr sus fines de transición del régimen autocrático del presidente Nicolás Maduro.

Se trata de una controversia que ha sido acogida con entusiasmo por los organizadores de la exposición del Centro Nobel de la Paz, que conmemora su trayectoria en la lucha por la democracia, motivo por el cual recibió el premio.

Titulada "Democracia al borde del abismo" , los organizadores reconocen que se trata de una decisión polémica, que genera “una atención inusual y fuertes reacciones”, según Henrik Treimo, director de exposiciones del centro.

Así, aunque la muestra —organizada apresuradamente en poco más de ocho semanas desde que el Comité del Nobel anunció al ganador— incluye piezas como una fotografía de un mural descolorido de Hugo Chávez en Caracas, una bolsa hecha de billetes de bolívares prácticamente sin valor y una papeleta electoral venezolana, también tiene una sala dedicada a la “cascada de opiniones encontradas” que rodea al ganador de este año.

Premio a María Corina Machado mantiene críticas y debate internacional

El premio de Machado “ha suscitado debate y críticas, tanto en Noruega como a nivel internacional”, declaró Treimo en el Centro, a tiro de piedra del Ayuntamiento de Oslo, de ladrillo rojo, donde se celebrará la ceremonia del Premio Nobel de la Paz el miércoles. “Acogemos con satisfacción ese debate”, añadió, ya que sienta las bases “para las conversaciones que necesitamos tener”.

Hasta la mañana del martes en Oslo, el principal tema de conversación era si Machado asistiría a la ceremonia en persona.

Un evento de prensa previsto para más tarde se pospuso y los organizadores de la exposición en su honor desconocían cuándo aparecería, o si siquiera abandonaría su escondite en Venezuela para viajar a Noruega.

Esto no es del todo inusual para los galardonados con el Premio de la Paz. Andréi Sájarov no pudo salir de la Unión Soviética para recoger su galardón en 1975; la galardonada en 2023, la activista de derechos humanos Narges Mohammadi, estuvo y sigue estando en una cárcel iraní; el año anterior, el activista bielorruso Ales Bialiatski no pudo asistir por estar encarcelado por autoridades de su país.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta María Corina Machado?

Sin embargo, el contexto del reconocimiento de Machado es inusual. La presencia de una armada estadounidense amenazando a Venezuela mientras detiene a quienes, según el presidente Donald Trump, son narcotraficantes que transportan narcóticos con destino a Estados Unidos, ha generado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales tanto en Estados Unidos como en Noruega.

Las amenazas de Trump de usar la fuerza militar para derrocar a Maduro —y el respaldo de Machado a Trump, y cualquier acción similar— han provocado llamados a boicotear la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Su decisión de invitar a una serie de líderes latinoamericanos de derecha, incluido el agitador presidente argentino Javier Milei, es una señal de alerta adicional para la liberal Noruega, donde incluso los transbordadores que navegan por el fiordo de Oslo han abandonado los motores diésel en favor de los eléctricos.

El Consejo Noruego de Paz, que normalmente organiza una procesión de antorchas en honor al galardonado, canceló su participación este año diciendo que sus 17 organizaciones miembros sentían que el galardonado de este año no estaba en línea con sus valores, en lo que llamó una “decisión difícil pero necesaria”.

Las afirmaciones públicas de Trump de ser un merecedor premio Nobel, por lo que él considera sus exitosos esfuerzos para poner fin a ocho conflictos, son un factor aún más incómodo.

Una nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EU que ridiculiza los valores europeos fundamentales, como los que defiende Noruega, echa más arena a las festividades tradicionales.