Nicolás Maduro ‘reta’ a María Corina Machado a ir a Noruega por el Nobel de la Paz: ‘Será una fugitiva’

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, aseguró que intentará viajar a Noruega para recibir el galardón pese a advertencia de ser considerada como fugitiva. (EFE)

Cerca de una semana de la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, la asistencia de la ganadora, María Corina Machado, no está garantizada para recibir el galardón.

Machado permanece escondida dentro de Venezuela por temor a ser encarcelada, como ocurrió con otras personas que colaboraron con ella, según narró su hija Ana Corina Sosa.

El motivo principal por el que no sale de Venezuela es el temor a las represalias que pueda tomar el gobierno venezolano en su contra, pues existe una advertencia de la Fiscalía que señala que podría ser considerada fugitiva si abandona el país debido a varias investigaciones abiertas.

En este sentido, María Corina Machado declaró en entrevista que hace lo posible por viajar hasta Oslo y que, en caso de hacerlo, pese a la advertencia sobre su persona, regresará a Venezuela.

“Estoy haciendo todo, estamos trabajando y haciendo todo para ese día, cuando llegue ese día podremos encontrarnos en Noruega, sería el mayor honor de mi vida (...) Quiero asegurar a todos los venezolanos que regresaré”, comentó sobre la posibilidad de asistir a recibir el galardón.

Oposición se repliega dentro de Venezuela por temor a represalias

La oposición venezolana mantiene su repliegue dentro del país, sin convocatorias masivas por temor a represalias, mientras prepara marchas globales el 6 de diciembre en 24 países en apoyo a María Corina Machado.

El antichavismo, que a comienzos de 2024 protagonizó concentraciones multitudinarias impulsadas por María Corina Machado, ya no tiene las calles como escenario para expresar su descontento por temor o un posible agotamiento social, según dijeron a EFE fuentes políticas y defensores de derechos humanos.

El jueves 4 de diciembre, Machado reiteró la invitación a sus connacionales en el mundo a marchar “por la paz y la libertad” de Venezuela, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025.

No obstante, en Venezuela no existe convocatoria para marchar. “La incertidumbre y la escalada represiva en Venezuela no nos permite aún anunciar concentraciones dentro del país hasta tanto podamos garantizar la seguridad de las personas que se movilizarían”, dijo a EFE el equipo de comunicaciones de VV.

En la última semana se reportaron nuevos detenidos, incluido el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, la mayor representación sindical del país.

“La reducción cuantitativa de las protestas no debe interpretarse como una señal de mejora o estabilización, sino más bien como un síntoma preocupante de agotamiento social, miedo a la represión y restricciones crecientes”, advirtió el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

Con información de EP y EFE.