Se rehúsa apoyar a Maduro: Danny Ocean cantará en la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Danny Ocean acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz. (Fotos: EFE)

El cantautor venezolano Danny Ocean se presentará el próximo 10 de diciembre en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo (Noruega), en la que se entregará el galardón a su compatriota, la política opositora María Corina Machado.

“Tanto María como Danny Ocean han sido voces activas y portavoces frente a las realidades sociales y humanitarias que vive Venezuela, elevando la conversación global sobre la situación de su país, su gente y su cultura”, detalla en un comunicado la representación del artista.

Subraya que “la ceremonia reunirá a ambos como representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza”.

La elección de Machado como galardonada destaca su labor por promover los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición pacífica del régimen de Nicolás Maduro a la democracia, agrega.

¿Cuál es la carrera de Danny Ocean?

Nacido en Caracas, Venezuela, la carrera de Danny Ocean despegó con ‘Me rehúso’ y continuó con éxitos como ‘Dembow’, ‘Vuelve’ y ‘Fuera del mercado’, fusionando reguetón, pop electrónico y R&B.

Su talento como compositor se refleja también en colaboraciones con Karol G y Reik.

En 2025 alcanzó su segundo #1 en Billboard con ‘Imagínate’ junto a Kapo y lanzó éxitos como ‘Vitamina’ y ‘Priti’. Además, presentó su álbum ‘Babylon Club’ y giró por Latinoamérica, mientras continúa su labor social como embajador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La participación de Danny Ocean formará parte del programa oficial de la ceremonia, que cada año reconoce a individuos y organizaciones que contribuyen a la construcción de un mundo más justo, libre y pacífico.

Maria Corina invita a marchar

María Corina Machado invitó este jueves a sus connacionales en el mundo a marchar el próximo sábado 6 de diciembre “por la paz y la libertad” del país suramericano, una movilización prevista cuatro días antes de la entrega, en Noruega, del Nobel de la Paz 2025, concedido a la exdiputada.

“Este sábado tenemos una gran oportunidad, vamos a ratificar este mensaje en la marcha por la paz y la libertad. Mientras el régimen (gobierno de Nicolás Maduro) trata de esconder este logro increíble, ese reconocimiento que nos hace el mundo entero a los venezolanos, nosotros vamos a encender una luz en las principales ciudades del mundo. Cada antorcha, cada vela, cada luz va a ser un grito por la paz y la libertad de Venezuela”, expresó.

En un video publicado en redes sociales, Machado indicó que la movilización se celebrará en 80 ciudades de más de una veintena de países, por lo que pidió a los venezolanos informarse sobre los puntos de encuentro previstos, así como proponer otro lugar de concentración en caso de que lo vean factible.

“Nos vemos este próximo sábado, 6 de diciembre, y ese día el mundo va a saber por qué el Nobel es nuestro”, afirmó.

La opositora reiteró que el premio supone un reconocimiento a la “lucha democrática, a la organización ciudadana, a la capacidad de seguir de pie frente a la opresión y a esa convicción de que Venezuela nació para ser libre”.