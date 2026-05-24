(FOTOS) Vista al Nevado de Colima y cub de Golf: Al interior del rancho de ‘El Mencho’, de 12 mdp

Tapalpa Country Club, un predio con cabañas y un hotel de lujo, fue el escenario de las últimas horas y la muerte de 'El Mencho'.

Un bar estilo antiguo, una enorme terraza con vista al Nevado de Colima, 43 cabañas con chimeneas y has un club de golf son las amenidades de Tapalpa Country Club, el complejo turístico en el que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, pasó sus últimas horas de vida y que ahora será subastado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

El predio de más de 13 mil metros cuadrados tiene un precio de salida de 12.9 millones de pesos.

A través de su sitio web todavía se puede consultar cómo era una estadía en aquel sitio cuya calma se vio perturbada el 22 de febrero pasado, cuando las fuerzas armadas desplegaron un operativo que terminó con la vida del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Tapalpa Country Club Hotel se encuentra en medio de la montaña, rodeado de un paisaje boscoso impresionante. Ubicado a las afueras del pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco, nuestro hotel cuenta con 43 habitaciones tipo cabaña, ideales para aquellos viajeros que buscan una estadía tranquila y relajada con posibilidad de realizar actividades al aire libre”, describe el hotel.

¿Cuánto costaba hospedarse en las cabañas donde se quedó ‘El Mencho’?

El hotel ofrecía seis tipos de cabañas: estándar doble, estándar doble plus, estándar king, estándar king plus, junior site y suite familiar.

Si uno decidiera reservar dos noches la suite familiar, por ejemplo, para el próximo fin de semana, del viernes 29 de mayo al domingo 30 de mayo, el costo que arroja el sitio es nueve mil 200 pesos.

Tapalpa Country Club ofrecía una suite familiar en su complejo hotelero. (Tapalpa Country Club)

El Restaurante Casona ofrecía servicio todos los días de la semana.

“Casona ofrece un ambiente acogedor y cálido para disfrutar de desayunos, comidas y cenas. Con un menú preestablecido que combina tradición y sabor, cada comida está diseñada para brindarte una experiencia sencilla pero deliciosa”, explica el Country Club.

También había un buffet dominical abierto de 9:00 a 13:00 horas. “Una experiencia llena de sabor con platillos tradicionales y un ambiente rodeado de naturaleza. ¡El plan perfecto para tu domingo!“.

Tapalpa Country Club: hotel de amenidades y lujos

El exclusivo Tapalpa Country Club cuenta con varias de amenidades, como un patio en el centro del hotel, que usualmente es utilizado para llevar a cabo grandes eventos sociales como bodas o reuniones.

También hay un bar de estilo antiguo que cuenta con mesas de billar y diversos juegos de mesa “para compartir con los amigos al lado de la chimenea”, según describe el sitio.

“Contemple el hermoso paisaje a través de los ventanales o disfrute de su deporte favorito en la pantalla con televisión vía satélite”, añade la página oficial.

El sitio web del sitio indica que el patio es el distintivo de Tapalpa Country Club, pues usualmente se utiliza para llevar a cabo grandes eventos sociales como bodas o reuniones. (Tapalpa Country Club)

Terraza y un campo de golf

Tapalpa Country Club describe que la terraza “es el lugar perfecto para desconectarte y disfrutar de vistas espectaculares”, pues puede apreciarse el campo de golf del lugar, la presa del Nogal y, en la distancia, el Volcán y Nevado de Colima.

“Relájate en este espacio único mientras disfrutas de un delicioso platillo o tu bebida favorita, rodeado de la tranquilidad y belleza natural que solo Tapalpa puede ofrecer”, añade el hotel.

El campo de golf de 9 hoyos es otra de las “joyas” del Hotel Tapalpa Country Club, “diseñado para ofrecer una experiencia relajante en medio de la naturaleza”.

La terraza del inmueble cuenta con una vista a la presa Nogal y al Nevado de Colima. (Tapalpa Country Club)

“Rodeado de montañas y el tranquilo paisaje del bosque, es ideal tanto para jugadores experimentados como para quienes buscan disfrutar de este deporte en un entorno único”, indica.

¿Cómo fue la captura de ‘El Mencho’?

EL 22 de febrero, Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, entonces líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señala el comunicado.

Tras la muerte del capo, grupos del crimen organizado desataron una serie de narcobloqueos y enfrentamientos en Jalisco, especialmente en Puerto Vallarta. Además, al menos 15 estados fueron paralizados por la reacción del CJNg.