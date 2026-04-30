‘Pura gente del señor Mencho’... abatida o detenida

Detenciones reducen presencia de cercanos a “El Mencho” en la cúpula del CJNG; el grupo se reorganiza con nuevos mandos.

La cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta una reconfiguración tras una serie de detenciones y asesinatos que han reducido la presencia de operadores cercanos a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero.

Autoridades consideran que el CJNG ha perdido figuras clave.

Entre los detenidos se encuentran familiares y figuras de confianza del abatido líder del CJNG, lo que ha modificado la estructura interna. Este escenario ha abierto paso a nuevos perfiles dentro de la organización criminal.

De acuerdo con información basada en reportes oficiales y análisis de seguridad, el control ya no se concentra en un solo mando cercano al líder, sino en distintos operadores con funciones específicas.

Golpes al CJNG: ¿Qué detenciones han sido claves?

La cúpula del CJNG ha sido afectada por la captura de integrantes del círculo cercano de “El Mencho”.

Entre ellos está su hijo, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, sentenciado a cadena perpetua en EU; Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, “El Guacho”, yerno del “Mencho”; la extradición de Abigael González Valencia, “El Cuini”, operador financiero; Érick Valencia Salazar, “El 85”, cofundador del CJNG.

A esta lista se suman capturas recientes como: José Luis Sánchez Valencia, “El Chalamán”; Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano del capo; Audias ‘N’, “El Jardinero”; y César Alejandro, “El Güero Conta”.

Estas capturas han reducido la presencia de familiares directos y operadores de confianza dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Reconfiguración del CJNG: nuevos liderazgos

Autoridades señalan que el control financiero del grupo estaría en manos de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, hijastro de Nemesio Oseguera.

En la estructura actual destacan perfiles como Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, vinculado a la expansión del grupo; Francisco Gudiño Haro, “La Gallina”; Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”; y Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”.