‘Aquí está la información, vayan por él’: Así cooperaron entre EU y México para atrapar al ‘Mencho’

Sara Carter aseguró que la cooperación con México para detener narcotraficantes es cada vez más estrecha.

Sara Carter, zar antidrogas de Estados Unidos, ofreció detalles sobre cómo se coordinaron con México para la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Cooperaron con nosotros. Les dijimos: ‘mira, aquí está la información, ve a buscarlos’, y lo hicieron”, destacó Carter como algo nunca visto anteriormente, o al menos no de la misma manera.

La funcionaria estadounidense aseguró que hay un progreso significativo con México en labores de seguridad y en contra de los cárteles de drogas.

¿Cómo fue la organización para detener al ‘Mencho’?

Sara Carter narró en entrevista para The Epoch Times que, una vez que pudieron perseguir a Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ a través de labores de inteligencia, colaboraron con México para que el Ejército y la Guardia Nacional realizaran el operativo para detener al líder del CJNG.

“Lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional mexicana, las fuerzas especiales mexicanas, ya sabes, el general Trevilla (titular de la Sedena)”, explicó.

Finalmente, reconoció la disposición de México para apoyar, aunque no dejó claro si colaboraron en las instrucciones del operativo del 22 de febrero pasado en Tapalpa, Jalisco, que derivó en el arresto del ‘Mencho’, quien falleció en mientras era trasladado a la Ciudad de México.

Los elogios de Sara Carter vienen a la par de amenazas contra funcionarios mexicanos que estén relacionados con el crimen organizado, en torno a las acusaciones de Estados Unidos contra 10 funcionarios de Sinaloa presuntamente ligados con Los Chapitos.

“Atacamos a gente en Sinaloa, todos los funcionarios del ‘clan de Culiacán’, que han protegido al Cártel de Sinaloa, a Los Chapitos y Los Mayitos... Lo hemos podido hacer gracias a que el gobierno mexicano y los gobernantes de nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que hace: ‘Vamos por ti; si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir’”, declaró Sara Carter.

La funcionaria mantiene la postura ‘dura’ de Estados Unidos, lo que significa tomar y confiscar sus fondos, apuntando incluso a funcionarios que están en el gobierno y que, según ellos, “se han vendido a los cárteles”.

Aunque la acusación contra los funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha, ha provocado cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, Sara Carter asegura que la relación entre ambos países es cada vez más estrecha.