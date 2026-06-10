Escapa ‘El 40’, operador del Cártel de Sinaloa en Durango; despliegan búsqueda por aire y tierra

Decenas de elementos de la Guardia Nacional participaron en el despliegue por tierra y aire para detener a 'El 40' en Durango.

Un fuerte operativo federal realizado la madrugada del martes en un rancho ubicado sobre la carretera Durango-Parral tenía como uno de sus principales objetivos a Leonel ‘G’, alias ‘El 40′, considerado uno de los operadores relevantes de la facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Durango.

El objetivo logró evadirse; no obstante, se detuvieron seis personas, entre ellos su mano derecha. La finca se encuentra asegurada, igual que dinero en efectivo, armas, granadas, vehículos con blindaje artesanal, un fusil Barret, entre otros.

De acuerdo con información extraoficial, ‘El 40’ estaba en la finca ubicada del poblado Casa Blanca de Durango, intervenida por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano cuando inició el operativo; sin embargo, huyó junto con varios colaboradores a través de una salida alterna del inmueble.

Tras confirmarse la evasión, fuerzas federales desplegaron un amplio operativo de búsqueda por tierra y aire que se extendió durante varias horas en distintos puntos de la ciudad de Durango y comunidades cercanas. Helicópteros realizaron sobrevuelos en sectores urbanos y rurales, particularmente al sur de la capital.

. Durante el operativo para detener a 'El 40' fueron asegurados dinero en efectivo y armas.

Así fue el operativo para capturar al ‘El 40′ en Durango

En el operativo original del poblado Casa Blanca, sobre la salida a Parral, participaron alrededor de 80 elementos de la Guardia Nacional apoyados por al menos una decena de unidades. Ahí fueron recibidos a palos y piedras por civiles de la región, y posteriormente ocurrió un enfrentamiento entre personal federal y civiles armados.

El saldo extraoficial incluye varios civiles lesionados, al menos seis personas detenidas y el aseguramiento de una finca que fue cateada durante las acciones realizadas por las fuerzas federales. Incluso se habla de un atropellamiento.

Las autoridades federales reportaron la detención de seis personas, el aseguramiento de dos maletas con dinero en efectivo, dos armas cortas, siete cargadores, 100 cartuchos, cuatro radios de comunicación, 16 vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal, un fusil Barret, una ametralladora, 10 armas largas, 15 granadas, cargadores, cartuchos y una motocicleta.

Entre los arrestados se encuentra una persona cercana, ubicada como mano derecha del objetivo principal del operativo.

¿Quién es ‘El 40′,líder del Cártel de Sinaloa en Durango?

Informes oficiales identifican a Leonel ‘G’ como un operador de aproximadamente 45 años con zona de influencia en la ciudad de Durango y municipios cercanos. Se le ubica dentro del segundo nivel de mando de la estructura criminal, con diversas responsabilidades operativas de alto nivel dentro de la organización criminal.

Las versiones disponibles señalan que forma parte de la facción del Cártel de Sinaloa vinculada a Ismael Zambada García, ‘El Mayo’, grupo que mantiene presencia en distintas regiones del estado.

La movilización forma parte de una serie de acciones de alto impacto realizadas durante los últimos días en Durango por corporaciones federales.

La semana pasada se registraron enfrentamientos, detenciones, fallecimientos y aseguramientos en la zona de Praxedis Guerrero, mientras que posteriormente se desarrollaron cateos y operativos especiales en diversos sectores de la capital.

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que los despliegues han sido encabezados principalmente por Guardia Nacional, Ejército Mexicano y autoridades federales, mientras que la participación de corporaciones estatales y municipales ha sido limitada o poco visible.

De manera paralela, se reportó la presencia de ponchallantas en algunos tramos de la carretera Durango-Parral, situación que obligó al reforzamiento de la vigilancia para mantener la circulación vehicular.